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Бураноул. Фоторепортаж из столицы Алтайского края, которую беспощадно заметает снегом

Раз уж барнаульцы отсыпаются на новогодних каникулах, природа решила укрыть их снежным одеялом

05 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае продолжает бушевать непогода. С 3 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, сильных порывов ветра, метелей и гололёда. Не обошли неблагоприятные погодные условия стороной и краевую столицу. Барнаульские улицы заметает снегом.

Дорожники рекомендуют не отправляться в такую погоду в дальние поездки без лишней необходимости. Мы же рекомендуем по возможности вообще не выходить из дома. Лучше просто наслаждайтесь отдыхом, а за красивой метелью наблюдайте в окно. Ну или в нашем фоторепортаже: журналисты amic.ru уже прогулялись по заметённому Барнаулу и сфотографировали всё за вас.

Фото: Андрей Никитин, Елена Лепезина, Екатерина Смолихина

 

Комментарии 3

  • Сами никогда не виноваты Вечно ищут других виноватых и так 30 лет!! Позорники! Снег убрать не могут! Это труднее чем снести Речной или Локомотив???!!!
    05 января, Гость   Ответить
  • Почему 30 лет? При коммуняках было тоже самое.
    09 января, Гость   Ответить
  • При "коммуняках" лучше было. Снега наметало сразу до пятого этажа. И морозы - мнус сто. Все румяные ходили. Не вру, погуглите. А серьёзно, к этой-то статье зачем политику приплели? Фотки красивые. Природа-мать проявила норов. Да и на улицах было неплохо погулять, не смотря ни на что.
    09 января, Гость   Ответить
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