Бутина пожаловалась на то, что мошенники сделали ее обманутой дольщицей

По словам депутата, пять лет ее семья отстаивала свое право на получение квартиры

12 января 2023, 08:50, ИА Амител

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала о том, как однажды стала обманутой дольщицей. Историей она поделилась в эфире радио "Киров Град".

По словам Бутиной, родители купили ей квартиру во время обучения в университете, однако в срок получить жилье семья не смогла. Депутат заявила, что строительство дома затянулось на пять лет, а дольщики добивались получения квартир и ходили на митинги.

"Посоветовалась с отцом (он больше нашей квартирой занимался), и подключили абсолютно всех: прокуратуру, область, город... Сначала туго очень все шло, а потом появился новый застройщик, получили разрешение на строительство", - рассказала Бутина.

Отметим, что об этой истории Бутина рассказала после того, как к ней за помощью обратились обманутые дольщики Кирова.