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Бутина пожаловалась на то, что мошенники сделали ее обманутой дольщицей

По словам депутата, пять лет ее семья отстаивала свое право на получение квартиры

12 января 2023, 08:50, ИА Амител

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала о том, как однажды стала обманутой дольщицей. Историей она поделилась в эфире радио "Киров Град".

По словам Бутиной, родители купили ей квартиру во время обучения в университете, однако в срок получить жилье семья не смогла. Депутат заявила, что строительство дома затянулось на пять лет, а дольщики добивались получения квартир и ходили на митинги.

"Посоветовалась с отцом (он больше нашей квартирой занимался), и подключили абсолютно всех: прокуратуру, область, город... Сначала туго очень все шло, а потом появился новый застройщик, получили разрешение на строительство", - рассказала Бутина.

Отметим, что об этой истории Бутина рассказала после того, как к ней за помощью обратились обманутые дольщики Кирова.

 

Комментарии 9

  • "Подключили прокуратуру, область, город". Какую область? Алтайскую? Так у нас край. Глупенькая, совсем запуталась. Интересно как её папа это всё подключал? по блату или ..
    12 января, Гость   Ответить
  • Офигенная Дама, весь Киров за неё голосовал!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Уже какой десяток лет стоит вопрос обманутых дольщиков.А ведь надо просто ввести определённые жёсткие юридические процедуры и вопрос обмана вообще исчезнет.Не будет никаких истцов и ответчиков в этой сфере,негде им будет взяться.
    12 января, Гость   Ответить
  • Какую область? Алтайскую? - Не в Барнео покупали, в Московской обл.
    12 января, Гость   Ответить
  • "Подключили прокуратуру, область, город". Какую область? Алтайскую? Так у нас край------------------ может, ей папа квартиру в Москве покупал. Там и город, и область
    12 января, Гость   Ответить
  • у нас толи фэйсконтроль для претендентов во власть..ну нельзя че так..закрываю страницу сразу же, как только вижу подобное
    12 января, Гость   Ответить
  • закрываю страницу сразу же, как только вижу подобное--------- но сперва отметишься. как та графина, которая 5 километров бежала за каретой, чтобы сказать как князь ей ненавистен.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, А ведь надо просто ввести определённые жёсткие юридические процедуры ------ Так вроде эскроу-счета ввели, не?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, в этом направлении двигаются.Но можно навести порядок очень быстро.
    12 января, Гость   Ответить
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