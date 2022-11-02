Бюджет Алтайского края за девять месяцев 2022 года исполнен с показателями, которые превышают аналогичные значения за такой же период (январь-сентябрь) прошлого года. Так, доходы за три квартала 2022-го составили 111,9 млрд рублей (+8%), а расходы — 113,2 млрд (+15%). Об этом в ходе заседания регионального правительства 2 ноября рассказал министр финансов края Данил Ситников.

Исполнение бюджета-2022 по налоговым и неналоговым доходам составило 56,9 млрд рублей, рост равен 12%. При этом поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 53,7 млрд (+3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

По словам Ситникова, на реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2022 году будет направлено более 24 млрд рублей. За девять месяцев текущего года на выполнение мероприятий потратили 14,3 млрд, или 59% от годового плана. На 1 ноября данный показатель составляет уже 71%, уточнил министр.

Также Данил Ситников рассказал о работе над проектом закона о краевом бюджете на 2023 год. На прошлой неделе документ приняли в первом чтении на сессии АКЗС. В ноябре его доработают с учётом поступивших поправок и представят депутатам для рассмотрения в окончательном варианте 25 ноября.

Губернатор Виктор Томенко отметил финансовую поддержку муниципалитетов как один из главных приоритетов деятельности краевого правительства. Почти 59 млрд рублей будет направлено в муниципалитеты до конца года, в том числе дополнительная помощь составила более 3 млрд. Также Томенко сообщил, что существенно увеличен консолидированный фонд оплаты труда бюджетников: его объём составит 58,3 млрд рублей (прирост на 20% по сравнению с прошлым годом).

Кроме того, глава региона поставил задачу ключевым министерствам освоить в срок все выделенные в рамках бюджета нынешнего года средства. По его словам, ряд ведомств оказались не готовы к освоению больших сумм. «В этом нет ничего страшного, эти деньги не пропадут. Но вообще-то планы нужно выполнять, — отметил Виктор Томенко. — Израсходовать все деньги — это не самоцель. Самоцель — выполнить все задачи: достроить, построить, ввести в эксплуатацию, отремонтировать».