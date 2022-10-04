Бывшая глава Новосибирского облсуда может получить условный срок в Барнауле

Центральный районный суд Барнаула 5 октября вынесет приговор по уголовному делу бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Эту должность она занимала с 2012 по 2018 год. В 2021-м в отношении неё возбудили уголовное дело: следствие считает, что Шатовкина превысила служебные полномочия. Прокуратура просила для обвиняемой четыре года лишения свободы условно (максимальное наказание по данной статье предполагает семь лет, — прим. ред.), а также запрет сроком на три года на то, чтобы занимать госдолжности. Подробности уголовного дела и биографии Шатовкиной — в материале amic.ru.

В чём обвиняют экс-председателя облсуда

Дело в отношении Риммы Шатовкиной возбудили после ходатайства председателя СК России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей. Речь идёт о ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»).

Процесс стартовал в Барнауле ещё в мае 2022 года. Дело рассматривала судья Марина Новикова. Она известна тем, что ранее вынесла приговор бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Савинцев получил четыре года условно. Гособвинение просило для экс-градоначальника пять лет реального срока.

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Всего по делу Шатовкиной прошло 15 заседаний, прения сторон и последнее слово обвиняемой завершились 30 сентября, после чего суд удалился в совещательную комнату для оглашения приговора.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемая добыла документы об уголовном деле о мошенничестве в отношении главы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, а также о подготовке обысков по делу. Шатовкина передала материалы подозреваемым, в результате чего часть доказательств преступления была уничтожена. Кроме того, узнав о предстоящих обысках в судебном управлении, Шатовкина предупредила об этом правительство региона и направила документы в обладминистрацию. По версии следствия, таким образом был упущен фактор внезапности, а действия Шатовкиной привели к возможности сокрытия важных для дела улик.

Все фигуранты, с которыми контактировала Шатовкина, уже получили сроки. Так, в ноябре 2021 года экс-начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей региона Виктор Чиркунов был признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Его приговорили к трём годам шести месяцам лишения свободы условно. Другие фигуранты дела — замначальника управления, отвечающий за госконтракты, Сергей Соколов и директор компании «Маленгрупп» Максим Фишер — также получили условные сроки.

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Экс-председатель суда утверждала, что у следствия нет необходимых доказательств, в том числе и возможных указаний на конфликт интересов, связанных с её бывшей должностью. Однако в прокуратуре отмечали, что действия Шатовкиной нарушили интересы общества и государства, сделав невозможным установление обстоятельств для уголовного преследования фигурантов дела, а также дискредитировали судебную власть.

Почему суд проходит в Барнауле

Полномочия Шатовкиной на посту председателя Новосибирского областного суда истекли в октябре 2018 года. Однако уголовное дело в отношении неё не заводили более двух лет. Материалы в отношении Шатовкиной передали в Новосибирский областной суд в начале декабря 2021 года. Затем прокуратура подала ходатайство о смене территориальной подсудности.

Верховный суд ещё в 2017 году предложил менять территориальную подсудность уголовного дела в том случае, если возникают сомнения в беспристрастности его рассмотрения, в 2018 году закон вступил в силу. Случаи, когда Верховный суд менял подсудность по уголовным делам, касаются в основном крупных бизнесменов, руководителей регионов или криминальных авторитетов — лиц, у которых есть широкие связи в региональных властных кругах.

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В итоге Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил просьбу и материалы передали в Центральный районный суд Барнаула. В качестве представителя потерпевшего в судебном процессе фигурировало УФСБ России по Новосибирской области. Адвокат Шатовкиной Александр Сергеев представляет Калининскую коллегию адвокатов Новосибирской области. Получить оперативный комментарий защитника на момент публикации материала не удалось.

Сама Шатовкина пыталась до последнего обжаловать решение о переносе её дела в Барнаул. Апелляцию её адвокаты подавали вплоть до Верховного суда РФ, но безрезультатно. Примечательно, что в мае 2021 года Совет судей России приостановил полномочия Римме Шатовкиной, а формально работать судьёй в областном суде — рассматривать уголовные дела — она перестала немного раньше.

Подробности вынесенного приговора читайте сегодня на amic.ru.

Судейский стаж Риммы Шатовкиной составляет 30 лет. Более 10 лет она возглавляла Ленинский районный суд Новосибирска, который считается самым большим судом города по количеству рассматриваемых дел. В 2012 году указом президента Римма Шатовкина была назначена на должность председателя Новосибирского облсуда на шестилетний срок. С 2018-го по начало 2021 года она работала обычным судьёй в облсуде, специализируясь на рассмотрении уголовных дел.