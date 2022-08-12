Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова прилетела на Алтай и похвасталась фигурой в бикини

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени», актриса Юлия Михалкова прилетела на Алтай. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. Видео с её заплывом в бассейне показывает «Телепрограмма».

В отличие от многих звёздных коллег, Михалкова на Алтае не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы помочь волонтёрам в очистке природы от мусора. При этом и о себе актриса не забывает.

Фото: скрин видео teleprogramma-pro.turbopages.org

Она уже «проинспектировала» территорию базы, на которой остановилась, а также опробовала местный бассейн.

В социальных сетях с подписчиками она поделилась фотографиями своего отдыха.