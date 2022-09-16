ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Центробанк отмечает низкие темпы прироста потребительских цен, которые способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это обусловлено влиянием набора разовых факторов, а также сдержанным потребительским спросом. При этом динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле.

«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — отмечается в пресс-релизе.

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Напомним, что снижение ставки 16 сентября прогнозировались экспертами. Как отмечал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, снижение ставки позволит рублю продолжить ослабление на предстоящей неделе, в результате чего стоимость доллара может вырасти до 64-66 рублей.