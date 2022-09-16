ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
Центробанк отмечает низкие темпы прироста потребительских цен, которые способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции
Совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Центробанк отмечает низкие темпы прироста потребительских цен, которые способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это обусловлено влиянием набора разовых факторов, а также сдержанным потребительским спросом. При этом динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле.
«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — отмечается в пресс-релизе.
Напомним, что снижение ставки 16 сентября прогнозировались экспертами. Как отмечал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, снижение ставки позволит рублю продолжить ослабление на предстоящей неделе, в результате чего стоимость доллара может вырасти до 64-66 рублей.