Центр Барнаула остался без света

Массовое отключение света произошло в центре Барнаула. Об этом рассказали читатели amic.ru.

Сообщается, что на данный момент электричества нет на проспекте Социалистическом, улицах Чернышевского, Ядринцева, Папанинцев и Димитрова. По словам жителей улицы Крупской, у них, помимо света, пропала и вода.

Также без света остался больничный комплекс на Горе и федеральный центр травматологии.

По предварительным данным, массовое отключение случилось из-за аварии на подстанции.

Специалисты выехали на место, чтобы установить причину аварийного отключения.

Подробности уточняются.

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Зона отключения расположилась от здания краевой администрации на проспекте Ленина до Краевой больницы на Ляпидевского.

В то же время жители Горы отмечают, что подача электричества в районе начала восстанавливаться.

По информации источников amic.ru, на полное восстановление электроснабжения может потребоваться от полутора до двух часов.