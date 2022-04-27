Центр Барнаула остался без света
По предварительным данным, причина заключается в аварии на подстанции
Массовое отключение света произошло в центре Барнаула. Об этом рассказали читатели amic.ru.
Сообщается, что на данный момент электричества нет на проспекте Социалистическом, улицах Чернышевского, Ядринцева, Папанинцев и Димитрова. По словам жителей улицы Крупской, у них, помимо света, пропала и вода.
Также без света остался больничный комплекс на Горе и федеральный центр травматологии.
По предварительным данным, массовое отключение случилось из-за аварии на подстанции.
Специалисты выехали на место, чтобы установить причину аварийного отключения.
Подробности уточняются.
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Зона отключения расположилась от здания краевой администрации на проспекте Ленина до Краевой больницы на Ляпидевского.
В то же время жители Горы отмечают, что подача электричества в районе начала восстанавливаться.
По информации источников amic.ru, на полное восстановление электроснабжения может потребоваться от полутора до двух часов.