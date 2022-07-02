Цены на ряд продуктов в Барнауле оказались самыми низкими среди регионов Сибири

Томскстат проанализировал цены на основные продукты в центрах сибирских регионов на 24 июня 2022 года и выяснил, что в Барнауле самые дешевые гречка, вареные колбаса и сахар. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, килограмм крупы гречневой-ядрицы можно купить за 118,84 рубля. Самой дорогой крупа оказалась в Горно-Алтайске — 148,63 рубля за килограмм. Также в столице Алтайского края самая дешевая в Сибири колбаса — 398,42 рубля за килограмм. У соседнего Новосибирска она заметно дороже — 523,88 рублей за килограмм.

Кроме того, сахар, который недавно пропадал с полок магазинов, в Барнауле дешевле, чем в других столицах сибирских регионов. В среднем килограмм стоит 72,9 рубля. Самый дорогой в СФО сахар-песок — в Кызыле, 90,48 рублей.