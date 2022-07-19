Церемония открытия Шукшинского фестиваля состоялась в Барнауле. Фоторепортаж

Торжественная церемония Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и ХХIV всероссийского Шукшинского кинофестиваль «Нравственность есть Правда» состоялось 19 июля в Алтайском театре драмы. Перед началом гости — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — прошли по красной дорожке, а после губернатор Виктор Томенко торжественно открыл серию мероприятий.

«Шукшина знают, любят, почитают. Его творчество до сих пор и волнует, и вдохновляет людей. Заставляет нас вновь подумать о жизни, ее устройстве, ее смысле, о наших поступках на этой земле», — заявил глава региона.

Новости

Фоторепортажи Ярмарка с козой и цветы для Василия Макаровича. Фоторепортаж с открытия Шукшинских дней на Алтае

Также Томенко поприветствовал писательскую делегацию Шукшинского фестиваля, отметив, что литературная часть будет проходить под знаком живого прямого диалога. Он выразил уверенность, что это будет интересно и полезно читателям и писателям.

Отдельно приветственное слово Томенко передал режиссерам и актерам, которые приехали на кинофестиваль. Губернатор отметил, что победа в будет присуждена тому, кто ближе всего соответствует духу Шукшина и девизу мероприятия: «Нравственность есть Правда».