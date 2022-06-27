Часть жителей Барнаула с 27 июня на девять дней останется без горячей воды

Четвёртый этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3 пройдёт в Барнауле с 27 июня по 5 июля, сообщили в СГК.

В это время специалисты будут проверять трубы на прочность, а также ликвидируют повреждения, которые возникнут во время опрессовки.

Горячей воды в эти дни не будет у ряда жителей Павловского тракта и улиц Солнечная Поляна, Попова, Антона Петрова, Малахова, Юрина, Георгия Исакова и некоторых других.

Уточнить информацию о том, какие именно дома попадают под отключение, можно на карте. Район проведения гидравлических испытаний на ней выделен оранжевым цветом.