"Челночный" бег. Как ремонт путепровода в Барнауле может отразиться на работе 20 заводов

Перекрытие путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка почти на два года может практически парализовать работу 20 крупных промышленных предприятий. На время реконструкции моста будет закрыто движение для электротранспорта в данной части краевой столицы. В частности, в посёлок Восточный, где расположено большинство заводов, временно перестанет ходить трамвай № 4. Именно на нём на работу добираются сотрудники предприятий — а это тысячи человек. В мэрии пообещали решить проблему, запустив по проспекту Калинина специальные “челноки”, которые будут ходить до заводов. Также планируется возобновить работу служебных автобусов. Об этом стало известно в ходе встречи промышленников Барнаула с представителями мэрии Барнаула.

Как будут ходить автобусы до заводов?

Организуют специальные пересадочные узлы с остановками для служебного транспорта. Также по инициативе промышленников будет проработан вопрос запуска “челноков” по улице Кулагина. Как сообщил исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков, ремонт путепровода серьёзно отразится на работе крупных заводов края. На территории, где будет проходить основной поток транспорта, находится более 20 таких организаций, и вопрос своевременной доставки людей на работу очень всех волнует.

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“С момента опубликования схемы движения транспорта в открытом доступе мы уже организовали её обсуждение, прорабатываем свои предложения. Постараемся по каждому предприятию проработать схему доставки работников, детально изучим интенсивность движения общественного транспорта на данных дорожных участках. Рассматриваются и другие возможные предложения. Мы понимаем, что в связи с закрытием путепровода возникнут определённые сложности движения транспорта, но мы понимаем и то, что реконструкция моста необходима, поэтому совместно с властями города, профильным комитетом будем решать сопутствующие проблемы, постараемся минимизировать возникшие неудобства”, — рассказал Виктор Мещеряков.

Когда начнут ремонтировать путепровод?

В мае. Уже разработана схема движения общественного транспорта на время реконструкции, которая завершится к концу 2023 года. Общая стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Средства будут выделены в качестве кредитов региону под 3% годовых. Отметим, что мэрия Барнаула уже много лет хочет отремонтировать путепровод на Новом рынке. Он находится в аварийном состоянии.

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Кстати, с 1 февраля схема организации движения транспорта размещена в открытом доступе на официальном сайте города. Теперь жители краевой столицы могут направлять свои предложения по организации дорожного движения и схеме общественного транспорта на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru либо оставлять комментарии на портале “Госуслуги” через платформу обратной связи. Все предложения принимаются до 28 февраля.