Человек погиб в жёстком лобовом ДТП между Lexus и грузовиком под Барнаулом

Серьёзное столкновение произошло на трассе Барнаул — Бийск, неподалёку от поворота на село Полковниково. На кадрах, опубликованных в сообществе «Инцидент Барнаул», видно, что в ДТП приняли участие внедорожник Lexus и КамАЗ.

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, 21-летняя девушка за рулём иномарки двигалась со стороны Бийска по направлению к Барнаулу, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП молодой человек — пассажир легкового автомобиля (год рождения не установлен) — скончался на месте происшествия, второй пассажир — 19-летний парень — с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, водителю Lexus оказана медицинская помощь.