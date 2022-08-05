Четверть акций «Бийского» ушла с молотка за рекордные 460 млн рублей

25% акций сельхозпредприятия «Бийское», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, были реализованы на аукционе за 460 млн рублей. Это в четыре раза больше стартовой цены, которую назначило Управление имущественных отношений Алтайского края. Судя по информации электронной площадки torgi.gov, единственным участником аукциона стало ООО «Агрофирма Урожай».

Чем известна агрофирма «Урожай»

Крайимущество в июле объявило аукцион по продаже 125 447 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Бийское». Начальная цена лота составляла 119,5 млн рублей. Агрофирма «Урожай» увеличила это предложение сразу на 340 млн рублей, или в четыре раза.

Агрофирма «Урожай» располагается в Зональном районе в селе Новая Чемровка. Директор — Сергей Колыхалов. Численность работников — 287 человек. Уставный капитал фирмы — 13,061 млн рублей. Учредитель с марта 2006 года — Александр Глумов: ему принадлежат все 100% акций «Урожая». Также он известен как бенефициар ещё трёх крупных сельхозпредприятий в крае: «Мельница», «Аграрная Колывань» и «Закладное». Агрофирма «Урожай» обладает лицензией на использование участков недр для геологического изучения и добычи подземных вод. Выручка ООО за 2021 год выросла на 19% и составила 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 343,4 млн (+ 22%).

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Напомним, процесс приватизации «Бийского», по некоторым данным, планировали запустить после того как АКГУП стало акционерным обществом. Преобразование в новую организационно-правовую форму произошло летом 2021 года. При этом в качестве унитарного предприятия «Бийское» просуществовало всего девять лет — с 2012-го. Судя по данным открытых источников, уставный капитал организации после появления АО разом вырос с 10 млн рублей до 501,8 млн. Гендиректором «Бийского» остался Андрей Копылов.

Для чего понадобилось приватизировать «Бийское»

Власти долгое время опровергали возможную приватизацию. Так, ещё летом 2021 года занимавший в тот момент пост министра сельского хозяйства Александр Чеботаев в ходе онлайн-форума уверял, что речь о продаже «Бийского» не идёт. С деятельностью предприятия из Бийского района за последние годы связано несколько крупных уголовных дел. Поэтому одна из версий, почему его решили выставить на торги (помимо желания пополнить региональный бюджет), заключается в том, что смена формы управления позволит уйти от коррупционных схем. Так, в 2021 году сотрудник Алексей Кинерт и главбух Вера Матвеева были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 6 млн рублей, писал «Банкфакс». Деньги похитили со счетов госпредприятия с помощью фиктивных документов по оплате ремонта и покраски транспортных средств. Их приговорили к трём годам лишения свободы условно.

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«Бийское» имеет хорошие финансовые результаты, но отстаёт по техническому вооружению, по применяемым технологиям от своих конкурентов. Ему требуются из краевого бюджета многомиллионные инвестиции, чтобы выйти на современный уровень производства, так комментировали необходимость приватизации в ведомстве Александра Теплова.

«Это позволит привлечь средства для модернизации предприятия и не потерять корпоративный контроль над управлением АО, сохранить вид деятельности и персонал, оценить степень заинтересованности нового акционера в успешном развитии общества. Каких-либо требований в части инвестиций к будущему победителю конкурса предъявляться не будет», — было сказано в ответе на запрос amic.ru.