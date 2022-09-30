Четверти барнаульцев несколько раз в неделю звонят мошенники

13% жителей Барнаула ежедневно сталкиваются с телефонными звонками от мошенников, а еще 26% беспокоят звонками несколько раз в неделю. Такие результаты опроса сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что еще четверть опрошенных беспокоят звонками несколько раз в месяц. 16% горожан телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 5% — раз в несколько лет. 8% респондентов утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков.

Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются барнаульцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (19%). Каждому десятому жителю Барнаула приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги и/или имущество. Несколько раз становились жертвой телефонных мошенников 7% опрошенных. Большинство же умеет распознавать подвох (83%).

При этом женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (20% против 13% соответственно), а на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (22%).