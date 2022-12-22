Четыре музея в Алтайском крае модернизируют в 2023 году более чем за 20 млн рублей

Благодаря нацпроекту «Культура» ещё три муниципальных музея и впервые один краевой музей получат федеральные средства на техническое оснащение

22 декабря 2022, 19:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

Более 20 млн рублей выделят в 2023 году на оснащение четырёх музеев в рамках нацпроекта «Культура» в Алтайском крае. Как сообщает «Интерфакс», в краевом Минкульте подчеркнули, что благодаря проекту ещё три муниципальных музея и впервые один краевой музей получат федеральные средства на техническое оснащение.

Согласно результатам конкурса, поддержку из федерального бюджета получат Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина, Славгородский городской краеведческий музей, Новоалтайский и Рубцовский краеведческий музеи.

Так, Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина получит 6 млн — на эти деньги приобретут мультимедийные новинки, которые позволят привлечь внимание молодой аудитории, а также создадут новые условия для восприятия музейной среды людьми с ограниченными способностями.

Славгородский краеведческий музей получит 5 млн рублей, на который там хотят приобрести голографическую фигуру Петра Столыпина, создать интерактивную диораму о быте и культуре переселенцев, а также интерактивную книгу, посвящённую Великой Отечественной войне, в которую войдёт информация о главных событиях, имена, биографии и воспоминания ветеранов.