Число невыездных россиян-должников побило рекорд 15-летней давности

На начало 2023 года покинуть страну не могут свыше 8 млн человек

02 января 2023, 08:08, ИА Амител

Фото: r60.fssp.gov.ru

Число россиян, которым запретили выезд из-за неоплаченных долгов, достигло 8 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Это рекордный показатель за 15 лет.

В конце 2021 года число невыездных составляло 4,6 млн человек. Десять лет назад их было всего 300 тысяч.

За январь-ноябрь 2022 года более чем по 14 млн исполнительных производств вынесли постановления об ограничении выезда для должников. За это время завершили только 500 тысяч дел. Общая взысканная сумма по оконченным и неоконченным делам составила около 60 млн рублей.

По закону «Об исполнительном производстве» ограничить выезд за рубеж могут для тех, кто не платит алименты в срок при сумме задолженности более 10 тысяч рублей, имеет иные задолженности на сумму более 30 тысяч рублей, а также при наличии требований неимущественного характера.