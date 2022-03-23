Что известно о погибших военных из Алтайского края во время операции на Украине

Специальная военная операция на территории Украины длится уже почти месяц. Однако единственный раз Министерство обороны РФ отчитывалось о потерях только 2 марта. По данным ведомства, среди российских военных, участвующих в специальной операции, погибло 498 человек. Ещё 1597 получили ранения. В Министерстве обороны РФ подчёркивают, что в операции на Украине участвуют только профессиональные военные, которые служат по контракту. Мы собрали информацию о погибших в ходе спецоперации жителях и уроженцах Алтайского края.

Поскольку в России принят закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций, amic.ru может публиковать только официальную и проверенную информацию.

Николай Илинбаев

17 марта на сайте газеты «Змеиногорский вестник» появилась информация, что в посёлке Черепановском проводили в последний путь Николая Илинбаева, который служил в российской армии по контракту. Известно, что Николай погиб во время спецоперации на Украине. Других подробностей на сайте не указано.

«Николай погиб как герой, сражаясь с нацистами», — приводит издание слова военкома Змеиногорского района Сергея Крутобережникова во время церемонии прощания.

Иван Калянов

6 марта в районе города Мариуполь, недалеко от Азовского моря, погиб уроженец села Северка Ключевского района, военнослужащий контрактной службы, старшина Иван Калянов. Как пишет местное издание «Степной маяк», 14 марта гроб с телом погибшего солдата был доставлен в село, где проживает его мать, сестра, брат и много родных. Прощание с Иваном прошло в Северском Центре досуга. Здесь же 15 марта на площади состоялся и траурный митинг, на который, по данным газеты «Степной маяк», пришла большая часть жителей села, включая ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне.

Согласно информации на сайте издания, Иван Калянов подписал контракт и стал служить в Северо-Кавказском военном округе в 2008 году. Позже он проходил службу в Чечне, а затем в Ростовской области. Участвовал в спецоперации в Нагорном Карабахе и был награждён медалями «За службу на Северном Кавказе», «За ратную службу Родине». Ещё во время срочной службы он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Иван был очень отзывчивым, добрым, весёлым парнем, хозяйственным и умелым, мог справиться с любой работой по дому. Семья очень любила его и дорожила им. Заботливая и любящая жена всегда была помощником и другом, а дорогие сердцу доченьки — настоящими принцессами. На службе проявились наиболее яркие черты его личности: дисциплинированность, неординарный ум, упорство в учёбе и труде, нацеленность на результат, прямолинейность и житейская хватка. В феврале 2022 года он был направлен на Украину», — пишет издание «Степной маяк».

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Артём Лидер

В ходе спецоперации на территории Украины при исполнении воинского долга погиб житель села Ребриха Артём Лидер. Информация об этом опубликована в официальных сетях Ребрихинского района. Других подробностей нет, но посмертно Артёму Лидеру присвоен орден Мужества, а на аллее Славы в Ребрихе установили фотографию солдата.

Константин Вышиденко

В ходе боёв в украинском городе Волноваха погиб уроженец села Романово Алтайского края Константин Вышиденко, который несколько лет служил по контракту в Ульяновской области. Информация о гибели военного появилась в официальном канале Романовской средней школы в Telegram.

«Трудно найти слова, чтобы выразить всю нашу боль. Как это страшно, когда погибают такие молодые парни. Как страшно матери хоронить своих детей. В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш выпускник Вышиденко Константин. От имени всего педагогического коллектива выражаем искренние соболезнования родным и близким Константина. В нашей памяти он навсегда останется добрым, отзывчивым человеком, любящим жизнь. Вечная тебе память, Костя», — говорится в сообщении.

Позже информацию о гибели солдата опубликовал на своей страничке во «ВКонтакте» депутат АКЗС от КПРФ Александр Ткачев — также выпускник Романовской средней школы.

Константин Вышиденко служил в 31-й бригаде ВДВ, которая базировалась в Ульяновской области. Константин командовал огнемётным отделением взвода РХБЗ 31-й бригады (войска радиационной, химической и биологической защиты, — прим. ред.). На сайте «Улправда» в 2019 году выходил материал о Константине Вышиденко как об одном из лучших десантников РХБЗ в России.

«В РХБЗ у всех подразделений своя задача: химики-разведчики находятся ближе к штабу и следят за обстановкой, а мы, огнемётчики, выезжаем с БТР, мы всегда на острие. За подразделением всегда движется КамАЗ, гружённый огнемётами. При необходимости из него осуществляется подвоз вооружения», — приводит издание «Улправда» слова Константина Вышиденко.

О других потерях среди бойцов 31-й бригады не сообщается. Однако губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что в ходе операции на Украине погибли военнослужащие из бригады, расквартированной в регионе.

«В спецоперации принимает участие 31-я бригада ВДВ. Есть потери. Пока два человека», — сказал Русских на заседании регионального правительства и добавил, что по определённым причинам не может назвать имена погибших.

Евгений Черкашин

При выполнении боевого задания на территории Донбасса погиб уроженец села Косиха, капитан ВС РФ Евгений Черкашин. Как пишет «Толк», мужчина погиб при захвате переправы через реку. Несмотря на превосходство противника, его группе удалось взять объект.

«При этом под руководством военнослужащего уничтожены четыре БТР и большое число солдат противника. Во время боя танк Черкашина атаковали с помощью противотанкового ракетного комплекса „Джавелин“. Уроженец Алтая получил контузию, однако всё же вытащил экипаж из подбитого танка. В это время в него попал осколок, которые смертельно ранил мужчину», — пишет «Толк».

О Евгении Черкашине известно, что он родился в селе Косиха 6 сентября 1977 года, окончил местную школу и уехал учиться в Новосибирский военный институт внутренних войск МВД. С 1999 по 2003 год проходил службу в городе Трёхгорном Челябинской области. С 2004 по 2008 год служил в ОВД по Косихинскому району. После этого Черкашин проходил службу в Самарской области, а с апреля 2020 года — в 35-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Алейске.

Евгений Котельников

17 марта в Алейске состоялось прощание с ефрейтором, наводчиком-оператором разведывательного батальона Евгением Котельниковым, погибшим при исполнении воинского долга в специальной операции на Украине. Как пишет местное издание «АлейскNews», Евгению Котельникову было всего 20 лет. Он окончил Алейский технологический техникум. По окончании техникума был призван в ряды Вооружённых сил России, затем продолжил военную службу по контракту.

«Жители Алейска разделяют тяжесть невocполнимой утраты вместе с родными и близкими гepоя. Память о Жене Котельникове и его доблестном подвиге навсегда останется в сердцах горожан», — пишет издание.

На какую помощь от государства могут рассчитывать семьи погибших?

3 марта на заседании Совета безопасности президент РФ Владимир Путин объявил, что родственники погибших военных получат не только страховые выплаты, но и дополнительную материальную поддержку. Так, семьи погибших военных получат предусмотренное законом страховое обеспечение, а также единовременное пособие. Сумма всех выплат семье одного солдата составит 7 млн 421 тысячу рублей. Кроме того, президент объявил, что родственникам павших воинов будет назначена дополнительная выплата — пять миллионов рублей. Таким образом, общий размер выплат составит более 12 млн рублей.

Также семьи погибших солдатов будут получать ежемесячное пособие. Впрочем, какую сумму конкретно, Владимир Путин не назвал.