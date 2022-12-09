Что известно о пожаре на шинном заводе в Барнауле и есть ли пострадавшие?

В Барнауле утром в пятницу, 9 декабря, в тридцатиградусный мороз произошёл крупный пожар в здании шинного комбината на проспекте Космонавтов. Рассказываем, что известно о причинах возгорания и есть ли пострадавшие в результате ЧП.

Что известно о пожаре?

Звонок в экстренные службы поступил около 04:50 утра. Дым от огня в настоящее время виден со всех уголков Барнаула.

«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании, идёт распространение огня. Принято решение о наращивании группировки, к тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники», — рассказали пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Согласно информации ведомства, ликвидация пламени проходит «в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды». Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. В этой связи создан штаб тушения пожара, в который вошли представители МЧС и мэрии Барнаула. Также на место ЧП прибыл пожарный поезд. В частности, на месте пожара работают первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова.



По данным городской мэрии, на месте для координации действий и получения оперативной информации развёрнут подвижный пункт управления оперативной группы. Спасателями аварийно-спасательного формирования установлен отапливаемый модуль, где организовано питание и горячий чай для пожарных.

Новости

Происшествия В Барнауле уже пять часов борются с пожаром на шинном заводе. Фото и видео

Что стало причиной пожара?

Пока неизвестно. Других подробностей в настоящее время нет. Спасатели установят причину возгорания только после завершения тушения огня.

Есть ли пострадавшие?

Нет. Погибших и пострадавших нет. В МЧС сообщили, что в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека: работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны.

Что известно о здании шинного завода?

Завод основан в 1956 году. На предприятии производили более 60 моделей шин для автомобилей и сельхозтехники, а также 31 типоразмер авиационных шин. Для ускорения строительства основного производства в 1965 году сооружение шинного завода было объявлено Всесоюзной Ударной комсомольской стройкой. Производство шин было запущено через четыре года, а на проектную мощность завод вышел только в 1973 году, то есть через 17 лет после начала строительства. В 90-е предприятие не пережило сложный период в стране, а несколько лет назад завод признали банкротом.

На заводе уже был крупный пожар?

Да. 27 июля 2019 года произошёл пожар. Огонь бушевал на складе хранения переработки резиновой крошки. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. К тушению пожара привлекали 64 человека и 19 единиц техники.