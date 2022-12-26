Что такое кротовуха, о которой пишут в интернете, существует ли она в реальности и можно ли ее пить?

В Роспотребнадзоре уже объяснили, чем опасна кротовуха

26 декабря 2022, 15:10, Антон Дегтярев

Кротовуха/ Фото: Твиттер-аккаунт "Перфект Илюшен"

Главным мемом конца 2022 года в российском интернете стал загадочный напиток из крота в желтой жидкости — так называемая кротовуха. Мемы про эту зловещую настойку появляются в сети, как грибы после дождя. Кого-то она приводит в ужас, кого-то заставляет смеяться, а у кого-то вызывает гастрономический интерес. Amic.ru рассказывает, что это такое, есть ли такой напиток в реальности и вредно ли его пить (прим. ред. — мы не рекомендуем пить любые алкогольные напитки, но если очень хочется — то стоит употреблять алкоголь в меру и покупать сертифицированную продукцию).

С чего все началось?

Мем про кротовуху родился в начале декабря. Пользователь Твиттера (заблокирован в России) @vainglory_fair («Перфект Илюшен») оставил комментарий под постом о напитке с вареным петухом. Он написал, что пробовал настойку на кроте — так называемую кротовуху.

Твит набрал более двух тысяч лайков. 10 декабря пользователь написал тред о том, как пил кротовуху. Он отметил, что по вкусу и запаху она — «как спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу». Пользователь подчеркнул, что его с кротовухой познакомил приятель. В 2021 году этот человек (его ник — alсorithm) записал обзор на кротовуху, который и сейчас есть на YouTube. На видео мужчина в камуфляжном костюме говорит, что будет пробовать «напиток, наполненный экзистенциальным ужасом и болью, который только в России могло прийти в голову людям начать приготовлять». Затем он достает банку, в которой в желтоватой жидкости вниз головой плавает крот.

Выпив напиток, блогер запил его пивом, закусил и вынес вердикт: «Вот отличие православной русской кротовухи от омерзительной змеевухи. Змеевуха была реально противной, от нее тошнило, крот — поскольку это спирт, очень сухой, — он просто обжигающе дерзок».

После этого в интернете начали шутить про кротовуху и мем стал по-настоящему вирусным. В середине декабря он вышел за пределы Твиттера и начал распространяться во Вконтакте и в Telegram.

Один из мемов про кротовуху/ Фото: ВКонтакте

Как готовится кротовуха?

В обзоре на кротовуху автор alсorithm рассказывает, что для приготовления напитка нужен уже мертвый крот, который умер не своей смертью. При этом самому крота лучше не убивать.

«Крот должен быть дохлый изначально, у него должно пройти окоченение, он должен ферментироваться уже в природных условиях. Только такой крот подходит. Поставщиками таких кротов являются наши домашние питомцы — всякие кошки. Тут гарантия, потому что крот мог умереть от старости, своей смертью. В таком случае напиток будет уже не столь хорош», — отметил мужчина.

Лежать крот должен вниз головой, чтобы «всякое дерьмо из крота не вываливалось» и на дне банке не сформировался осадок из того, что было внутри животного.

Якобы заливают крота спиртом. Причем чем суше спирт — тем лучше, говорит обзорщик. Выдержка, отмечает мужчина, является определяющим фактором. Хорошая выдержка для кротовухи, объясняет он, полгода — год.

При этом обзорщик подчеркнул, что употреблять напиток очень рискованно и пить его надо не стаканами, а по чуть-чуть, «рюмочками, для здоровья».

Продается ли где-то кротовуха?

Нет. Слава Богу, купить зловещий напиток нигде нельзя. Пользователь «Перфект Илюшен» объяснил, что кротовуха была разовой шуточной акцией. И он посоветовал не повторять это дома и не пробовать настойку.

Что говорит Роспотребнадзор?

В Роспотребнадзоре рассказали, что пить кротовуху категорически нельзя. Все потому, что кроты часто заражены глистами при поедании насекомых. По информации ведомства, в некоторых местностях 70-80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами.

В мышцах кротов часто встречаются круглые черви трихинеллы, которых можно увидеть только под микроскопом. В их кишечниках часто есть плоские черви трематоды. Иногда в организме кротов находят и ленточных червей.

Кроме того, среди кротов часто распространены и внешние паразиты — блохи и клещи. На одном кроте может быть до 15 и более блох и до 20-25 клещей. Таким образом, кроты могут переносить опасные инфекции — например, туляремию. При ней больные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или возбуждение. Температура тела повышается до 38-39°С. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», — предостерегли в Роспотребнадзоре.

Правда ли, что кротовуху хотят зарегистрировать в Роспатенте?

Да, предприниматель Антон Семенов подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кротовуха». Бизнесмен намерен продавать под брендом спиртовые настойки, медовуху, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты.