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Что такое платёжные стикеры, которые вводят российские банки, и как ими пользоваться?

Это ноу-хау позволит совершать бесконтактно оплату в одно касание

24 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: AlfaBank / Telegram
Фото: AlfaBank / Telegram

Сразу несколько российских банков объявили о запуске платёжных стикеров, которые позволят с помощью смартфона совершать оплату бесконтактным способом. Напомним, эта функция была доступна россиянам до момента ухода из страны Visa и Masterсard. Теперь этот функционал обещают восстановить с помощью "мини-версии банковской карты". Что такое платёжные стикеры, насколько они безопасны и смогут ли посторонние списать с этого носителя деньги в случае утраты, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое платёжные стикеры?

Платёжный стикер, по сути, является мини-версией банковской карты. Он также привязывается к банковскому счёту. Однако на нём нет ни имени владельца, ни номера карты, ни подтверждающего операции CVC-кода.

Чтобы начать им пользоваться, потребуется снять защитный слой и приклеить на заднюю панель смартфона – чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна, его лучше всего разместить в нижней части, приводит рекомендации специалистов "Сбера" издание РБК. Стикер также можно приклеить на паспорт, блокнот или любой другой предмет, который вы всегда носите с собой. 

  

Где можно будет расплачиваться с помощью таких стикеров?

Да где угодно: в кино, в ресторане, в магазине – везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Оплата будет проходить в одно касание. Банки обещают, что за покупки будут начислять кешбэк так, если бы вы пользовались картой. 

Но и это ещё не всё. С помощью этой малышки можно будет даже снять деньги в банкомате, потребуется только найти аппарат с бесконтактной авторизацией. 

Напомним, весной 2022 года поддержку банковских карт в России прекратили сервисы для бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay сохранил возможность оплаты только картами "Мир". Ожидается, что наибольший интерес платёжные стикеры вызовут у владельцев айфонов. Сейчас пользователям доступны платежи только с помощью QR-кода.

  

Получается, если я потеряю платёжный стикер, любой сможет снять мои деньги?

Да, такой риск существует. Не стоит терять или оставлять без присмотра платёжный стикер, так как операции н небольшие суммы проводятся без ввода ПИН-кода или дополнительных подтверждений.

Чтобы снизить риски, эксперты по информационной безопасности настоятельно рекомендует пользователям таких стикеров установить ограничения на перевод денежных средств. Это могут быть суточные лимиты, чёрные/белые списки получателей денег.

Сколько стоит такой платёжный стикер и какие банки их уже используют?

Первым эксплуатацию платёжных стикеров для бесконтактной оплаты в России начал Тинькофф-банк. Для большинства клиентов его выпуск обойдётся в 700 рублей. 

В след за ним Альфа-Банк в своём Telegram-канале заявил о том, что также запустил сервис платёжных стикеров. В кредитной организации отметили, что первые 5000 клиентов стикеры получат бесплатно, пишет "Российская газета".

А 23 января и в "Сбере" сообщили о скором массовом тестировании новинки. Для 100 тыс. клиентов банка, которые примут в нём участие, оно будет бесплатным. После этого финансовая организация примет решение о внедрении таких стикеров в эксплуатацию.

Комментарии 12

  • а не проще купить телефон на андроиде? и пользоваться, без всяких рисков, бесконтактной оплатой ?
    24 января, Гость   Ответить
  • слова "андроид" и "проще" не могут встречаться в одном предложении. Про риски пользоваться открытой системой с троянами я вообще молчу
    24 января, Гость   Ответить
  • А за счёт чего происходит зарядка стикера? Например, я хочу подключить его к розетке, зарядить и рассчитываться?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ваш совет можно перевести на понятный русский так: "А не проще вылечить имбецильность? И пользоваться функциональным смартфоном без всяких рисков, вместо огрызка?"... Но имбецильность не лечится...
    24 января, Гость   Ответить
  • Функциональный смартфон заряжается от розетки, а от чего заряжается стикер даже имбецилу непонатно.
    24 января, Гость   Ответить
  • А если без моего ведома подобный стикер оформят? Где есть возможность, есть и пути обойти безопасность.
    24 января, Гость   Ответить
  • Стикер не от чего не заряжается это дорожный знак, он просто указывает путь.
    24 января, Гость   Ответить
  • Розетка тоже просто указывает путь. Но она же заряжает?
    24 января, Гость   Ответить
  • пойду прилеплю свою карту к телефону на двухсторонний скотч!!! - вот это я понимаю импортозамещение!?
    24 января, Гость   Ответить
  • к телефону на двухсторонний скотч!! - ага в Фикс Прайсе выгодно такой купить)
    24 января, Гость   Ответить
  • Вот так, стало быть, идёшь ты по жизни и боишься - а вдруг карточка некачественная и выделенка коротнёт. Ну а потом тебе уже и бояться нечего - пора напряжённо работать.
    24 января, Гость   Ответить
  • Чипы.Продолжение. "Стикеры теряются! Безопаснее и удобнее вшить чип-карту под кожу руки! Она же всегда с собой! Слова "платеж в одно касание" наконец-то обретут буквальный смысл!"
    24 января, Гость   Ответить
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