Что такое платёжные стикеры, которые вводят российские банки, и как ими пользоваться?

Это ноу-хау позволит совершать бесконтактно оплату в одно касание

24 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: AlfaBank / Telegram

Сразу несколько российских банков объявили о запуске платёжных стикеров, которые позволят с помощью смартфона совершать оплату бесконтактным способом. Напомним, эта функция была доступна россиянам до момента ухода из страны Visa и Masterсard. Теперь этот функционал обещают восстановить с помощью "мини-версии банковской карты". Что такое платёжные стикеры, насколько они безопасны и смогут ли посторонние списать с этого носителя деньги в случае утраты, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое платёжные стикеры?

Платёжный стикер, по сути, является мини-версией банковской карты. Он также привязывается к банковскому счёту. Однако на нём нет ни имени владельца, ни номера карты, ни подтверждающего операции CVC-кода.

Чтобы начать им пользоваться, потребуется снять защитный слой и приклеить на заднюю панель смартфона – чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна, его лучше всего разместить в нижней части, приводит рекомендации специалистов "Сбера" издание РБК. Стикер также можно приклеить на паспорт, блокнот или любой другой предмет, который вы всегда носите с собой.

Где можно будет расплачиваться с помощью таких стикеров?

Да где угодно: в кино, в ресторане, в магазине – везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Оплата будет проходить в одно касание. Банки обещают, что за покупки будут начислять кешбэк так, если бы вы пользовались картой.

Но и это ещё не всё. С помощью этой малышки можно будет даже снять деньги в банкомате, потребуется только найти аппарат с бесконтактной авторизацией.

Напомним, весной 2022 года поддержку банковских карт в России прекратили сервисы для бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay сохранил возможность оплаты только картами "Мир". Ожидается, что наибольший интерес платёжные стикеры вызовут у владельцев айфонов. Сейчас пользователям доступны платежи только с помощью QR-кода.

Получается, если я потеряю платёжный стикер, любой сможет снять мои деньги?

Да, такой риск существует. Не стоит терять или оставлять без присмотра платёжный стикер, так как операции н небольшие суммы проводятся без ввода ПИН-кода или дополнительных подтверждений.

Чтобы снизить риски, эксперты по информационной безопасности настоятельно рекомендует пользователям таких стикеров установить ограничения на перевод денежных средств. Это могут быть суточные лимиты, чёрные/белые списки получателей денег.

Сколько стоит такой платёжный стикер и какие банки их уже используют?

Первым эксплуатацию платёжных стикеров для бесконтактной оплаты в России начал Тинькофф-банк. Для большинства клиентов его выпуск обойдётся в 700 рублей.

В след за ним Альфа-Банк в своём Telegram-канале заявил о том, что также запустил сервис платёжных стикеров. В кредитной организации отметили, что первые 5000 клиентов стикеры получат бесплатно, пишет "Российская газета".

А 23 января и в "Сбере" сообщили о скором массовом тестировании новинки. Для 100 тыс. клиентов банка, которые примут в нём участие, оно будет бесплатным. После этого финансовая организация примет решение о внедрении таких стикеров в эксплуатацию.