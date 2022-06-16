Coca-Cola окончательно уйдет из России
Производить перестанут не только «колу», но и другие напитки бренда — Fanta, Sprite, Schweppes, соки «Добрый» и «Моя Семья»
Российский дистрибутор Coca-Cola объявил, что не будет производить и продавать продукты компании в России. Сейчас в стране распродают запасы, сообщает «Ъ».
Как сообщает издание, речь идёт не только о коле, но и о других напитках бренда — Fanta, Sprite, Schweppes, соки «Добрый» и «Моя Семья».
Отметим, что Coca-Cola HBC Россия в ходит в группу Coca-Cola HBC, которая является одним из крупнейших производителей напитков под брендами The Coca-Cola. Сейчас в России работает 10 заводов компании.
Coca-Cola заявила об ограничении деятельности в России ещё в начале марта. Но о конкретных мерах тогда ничего не сообщалось. Затем дистрибьютор продукции рассказал о планах повысить цены на свой ассортимент на треть.