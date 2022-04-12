Суд обязал мэрию Барнаула решить вопрос водоснабжения Научного городка

Прокуратура через суд заставила администрацию Барнаула заняться темой водоснабжения и водоотведения Научного городка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что вопрос передачи муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения посёлка не был решён.

Это, по данным ведомства, «не обеспечивало надлежащее содержание и обслуживание муниципального имущества и ставило под угрозу срыва бесперебойное предоставление потребителям коммунальных услуг надлежащего качества».

Чтобы устранить нарушение прав жителей Научного города, прокурор подал в суд заявление, которое было удовлетворено и вступило в законную силу.

Теперь орган местного самоуправления обязан в течение шести месяцев принять меры по организации водоснабжения и водоотведения посёлка путём передачи коммунальных систем по концессии или в пользование муниципальному предприятию.