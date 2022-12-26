Да будет свет: в барнаульском парке «Изумрудный» завершены все работы по благоустройству, запланированные на 2022 год

Закончено восстановление пруда, на котором восстановлен мост с беседкой

26 декабря 2022, 21:25, ИА Амител

В парке «Изумрудный» завершены все работы по благоустройству, которые были запланированы на этот год. Как сообщает пресс-центр мэрии, завершилось восстановление пруда, на котором восстановлен мост с беседкой.

Глубина водоема составила 1,2 метра. Дно очищено от мусора, обустроена гидроизоляция. Выполнена отсыпка дна и устройство очистных сооружений. Система фильтрации пруда позволяет проводить как механическую, так и биологическую очистку воды.

Также завершены работы по установке фонарей. Сейчас для удобства посетителей в темное время суток пруд и прилегающая территория, вымощенная плиточным покрытием, хорошо освещена. Отмечается, что работы выполнялись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».