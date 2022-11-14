Данные иноагентов в России будут публиковаться в свободном доступе

Правительство утвердило перечень сведений об иноагентах, которые должны публиковаться на сайте Минюста. Документ вступит в силу с 1 декабря — тогда же, когда и новый закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Распоряжение вводит ряд новых положений в закон об иноагентах, а также предусматривает создание единого реестра иноагентов вместо существующих четырёх.

Теперь в реестре будут указываться дата рождения, фамилия и имя, отчество (при наличии), ИНН и СНИЛС лица, внесённого в список иноагентов, а также основания для включения в этот список или исключения из него.

То же самое будет с данными юрлиц, а также общественных и других объединений.