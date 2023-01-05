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«Дают мешки из-под продуктов». Бийские медики скорой помощи пожаловались, что люди не пускают их домой без бахил

Люди сами не понимают, к каким печальным последствиям может привести их вредность, рассказывают фельдшеры

05 января 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Многие бийчане отказываются пускать сотрудников скорой помощи к себе в дом без бахил, пожаловались медики изданию «Бийский рабочий». По словам фельдшеров, тяга людей к сохранению чистоты абсолютно неуместна, когда речь идёт об экстренной помощи и спасении жизней.

На самом деле никаких нормативных актов, которые обязывали бы сотрудников скорой надевать бахилы, нет. Тем не менее многие жители Бийска упорствуют до последнего, рассказала фельдшер линейной бригады Наталья Диго.

«Да, многие требуют их надеть, да ещё подают мешки из-под продуктов, большие такие. Если кому помощь нужна, даже если дома очень чисто, просят: „Проходите скорее“. И это нормально. А бывает, когда и у порога обслуживаем, потому что дальше пройти нельзя — «натащим грязь», и таких бийчан немало», — цитирует медика издание.

Она напомнила, что любое промедление, даже связанное с надеванием бахил, может стоить человеческого здоровья, а то и жизни. И даже если ваше состояние не столь критичное, своим упорством вы можете навредить кому-то другому. У медиков ежедневно очень много вызовов, и нужно успеть на каждый.

Согласен с Диго и главный фельдшер скорой помощи Бийска Максим Максимкин. Он напомнил, что медики приезжают к вам не в гости, а делать свою работу. И мучить их бахилами или тем более мешками из-под продуктов — это нехорошо.

«Скорая — это экстренная служба, мы приезжаем на срочный вызов. Если вызвали скорую, значит, человеку плохо на самом деле, и время работает против нас. Счёт идёт на минуты, пока мы поставим чемоданы, наденем бахилы. Если зреет конфликт, допустим, врач наденет бахилы, и ему понадобится бежать в машину за дефибриллятором, больше вероятности упасть. Непредсказуемых ситуаций много бывает», — пояснил Максимкин.

Медики советуют бийчанам (да и жителям других городов) не забывать, зачем они вызвали скорую помощь, и не осложнять фельдшерам и без того нелёгкую жизнь.

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Комментарии 24

  • я тоже скрюченная в поликлинику ползу чтобы помогли скорее, но не пускают без бахил
    05 января, Гость   Ответить
  • Мещане в своей красе!
    05 января, Гость   Ответить
  • А если у человека на полу ковер за 100 тыс., а на улице дождь и грязь, то есть по свелому ковру в грязных ботинках это нормально, денег нет на медицину для народа, а для депутатов есть.
    05 января, Гость   Ответить
  • Не заслуживают эти нелюди "Скорую". Совсем уже обнаглели. Если кому-то понадобился врач "Скорой помощи", там уже не до бахил. Да и риск получить травму доктору повышается, Кроме этого, к другому больному этот врач может позже приехать, а ценой этой задержки окажется человеческая жизнь... Крохоборы. Считаю, что врач неотложки (да и не только неотложки) должен работать с включенной камерой видеозаписи, которая может быть обоснованием к привлечению административной, а вслучае нападения на врача, уголовной ответсвенности.
    06 января, Гость   Ответить
  • Народ зажрался вызывают скорую температуру померить
    06 января, Гость   Ответить
  • Если хозяева понимают что счёт идёт на секунды, то ни кто ни кого не заставит одеть чего-то там... Но если приезжают заранее зная что температура или что-то подобное... То можно и разуться, или одеть... Зачем тогда все эти расспросы по телефону прежде чем сказать ожидайте!? Только что СНИЛС не просят назвать... Зачем? Что бы вы приехали к старенькой бабушке, наследили, поставили укол, и уехали...?
    06 января, Гость   Ответить
  • Маразм крепчает! Не пускают в квартиру, значит врач не нужен, оформляйте ложный!
    06 января, Гость   Ответить
  • При всём уважении к сотрудникам скорой, хочется, чтобы они уважительно относились к больным и их родственникам. В пакетах из ближайшего продуктового ничего нет зазорного - 10 секунд потратили и зашли. А вот перепирания надену/не надену больше времени занимают.
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, пусть его и лечит ковер, в нем и похоронят.
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ты сверни свой ковер... хотя можно не сворачивать, потом завернут в него и в курган с всеми остальными драгоценностями))
    06 января, Гость   Ответить
  • Конечно, потаскай 24:часа чемодан в полной загрузке, а это кг 15, по поднимайся на этажи, а на селе иногда км 5 по сугробам надо ползти, и больных потаскай, накатай за сутки до 1000 км. Ещё и спину согни в поклоне раз 30, чтоб бахилы одеть и снять. А вообще инструкция запрещает, вдруг пока врач наклонился бахилы одевать, ему по голове стукнут.
    06 января, Гость   Ответить
  • Пусть разуваются или бахилы, зачем они заразу разносить от одного дома в другой. Это секундное дело уважение к хозяевам. Я налоги плачу стабильно и требую к себе нормальное обслуживание. Скорая помощь это не боги, это услуга государства за которую мы платим.
    06 января, Гость   Ответить
  • Если скорая то можно и без бахил, а вот Газпром распределение в бахилах ходит на техосмотр, тут дело не в срочной помощи, а в оптимизации медицины, а наш народ на все согласен, скорая помощь в бахилах, это слишком круто, не кто не должен об этом даже мечтать.
    06 января, Гость   Ответить
  • Оборзел народ, совсем оборзел, хочет цивилизованных услуг, бахилы это непозволительная роскошь, будьте рады, что вообще скорая приехала к вам и не важно в каком виде, иногда может даже с похмелья или слегка под градусом.)
    06 января, Гость   Ответить
  • Всё верно. От коронавируса улицы обрабатывали, теперь народ осторожничает. Или признавайтесь, что не было никакого барановируса, либо бахилы надевайте. Обиделись они.
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, тогда не надо вызывать скорую, пусть действительно нуждающиеся в ней дождутся быстрее. Да, и халатики чистенькие не забудьте дать врачу, он ведь в одном халате по всем больным ездит.
    06 января, Гость   Ответить
  • Варианты доступа к больному: 1. постелить влажную тряпку и предложить вытерать обувь 2. предложить разуваться в оборудованном месте (стул, "обувная ложечка", дизинфицирующее средство для рук после касания обуви) 3. предложить одеть бахилы и антисептик для рук (предлагать упаковочные пакеты - это унижение/издёвка) 4. вывести/вынести больного в коридор или в подъезд 5. не припятствовать проходить в грязной обуви, а после ухода продезинфицировать 6. минздрав выдаёт врачам "скорой" предписание/регламент (например, заходить к больному без ограничений или в бахилах или одевать перчатки для осмотра...) 7. вмешательство посторонних в работу врачей считать помехой в оказании помощи больному и наказывать так же как неоказание помощи Послесловие: многие пункты показывают всю абсурдность жильцов, вмешивающихся в процесс профессиональной скорой медпомощи.
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну ставьте своей бабушке сами укол, не наследите зато. Зачем вам работники Скорой?
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, не сравнивай зелёное с круглым. Ковёр за 100 тысяч, грязь, деньги, депутаты...И всё в одном предложении)))
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ковер за 100 тыс. можно и свернуть, а одеть и снять 2 десятка раз за день пакеты, которые еще и слетают. И при чем тут ковер и деньги на медицину?
    06 января, Гость   Ответить
  • Если кому-то понадобился врач "Скорой помощи", там уже не до бахил.---Согласен
    06 января, Гость   Ответить
  • А если у человека на полу ковер за 100 тыс---Не вызывайте скорую :)
    06 января, Гость   Ответить
  • Гость, тогда и в касках ходите, вдруг с крыши сосулька упадет на голову!
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, и то верно!
    08 января, Гость   Ответить
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