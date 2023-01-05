«Дают мешки из-под продуктов». Бийские медики скорой помощи пожаловались, что люди не пускают их домой без бахил

Люди сами не понимают, к каким печальным последствиям может привести их вредность, рассказывают фельдшеры

05 января 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Многие бийчане отказываются пускать сотрудников скорой помощи к себе в дом без бахил, пожаловались медики изданию «Бийский рабочий». По словам фельдшеров, тяга людей к сохранению чистоты абсолютно неуместна, когда речь идёт об экстренной помощи и спасении жизней.

На самом деле никаких нормативных актов, которые обязывали бы сотрудников скорой надевать бахилы, нет. Тем не менее многие жители Бийска упорствуют до последнего, рассказала фельдшер линейной бригады Наталья Диго.

«Да, многие требуют их надеть, да ещё подают мешки из-под продуктов, большие такие. Если кому помощь нужна, даже если дома очень чисто, просят: „Проходите скорее“. И это нормально. А бывает, когда и у порога обслуживаем, потому что дальше пройти нельзя — «натащим грязь», и таких бийчан немало», — цитирует медика издание.

Она напомнила, что любое промедление, даже связанное с надеванием бахил, может стоить человеческого здоровья, а то и жизни. И даже если ваше состояние не столь критичное, своим упорством вы можете навредить кому-то другому. У медиков ежедневно очень много вызовов, и нужно успеть на каждый.

Согласен с Диго и главный фельдшер скорой помощи Бийска Максим Максимкин. Он напомнил, что медики приезжают к вам не в гости, а делать свою работу. И мучить их бахилами или тем более мешками из-под продуктов — это нехорошо.

«Скорая — это экстренная служба, мы приезжаем на срочный вызов. Если вызвали скорую, значит, человеку плохо на самом деле, и время работает против нас. Счёт идёт на минуты, пока мы поставим чемоданы, наденем бахилы. Если зреет конфликт, допустим, врач наденет бахилы, и ему понадобится бежать в машину за дефибриллятором, больше вероятности упасть. Непредсказуемых ситуаций много бывает», — пояснил Максимкин.

Медики советуют бийчанам (да и жителям других городов) не забывать, зачем они вызвали скорую помощь, и не осложнять фельдшерам и без того нелёгкую жизнь.

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