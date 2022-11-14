«Даже на „Титанике“ я бы не паниковал»: министр транспорта Алтая о дорогах, любви к бане и мясу

В феврале 2022 года новым министром транспорта Алтайского края стал житель села Павловск Антон Воронов. Новость о его назначении оказалась полной неожиданностью для представителей отрасли, потому что новый министр никогда раньше не работал в дорожной сфере. Почти за 20 лет работы в администрации района Воронов прошёл путь от программиста и ревизора-инспектора по бюджету до главы муниципалитета. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков съездил с Антоном Вороновым в командировку в Северо-Восточное дорожно-строительное управление и по дороге узнал, как изменилась его жизнь после назначения на пост. Министр рассказал, почему каждый день ездит на работу из Павловска и не собирается переезжать в Барнаул. А ещё Антон Воронов объяснил, сложно ли работать главой района и почему нет лучше хобби, чем баня и жарить мясо в тандыре.

«От таких предложений не отказываются»

— Как получили приглашение стать министром транспорта края? Долго ли думали о том, соглашаться или нет?

— После предварительных консультаций я встретился с губернатором Виктором Томенко и мы обговорили с ним ключевые направления, которыми буду заниматься на должности главы Минтранса. Прежде всего, это ремонт и реконструкция региональных дорог. Скажу откровенно: долго не думал и согласился сразу. От таких предложений не отказываются. При этом знал, что приду работать в сложную отрасль. Не все в Министерстве транспорта понимали, почему назначили некого Антона Воронова из села. Я хорошо понимаю реакцию сотрудников ведомства. Но с коллективом удалось наладить хорошие отношения очень быстро. Конечно, люди в министерстве с разными взглядами, но вместе мы делаем общее дело.

— И такая реакция понятна: вы не дорожник. Многому пришлось учиться на новой должности?

— Отвечу бюрократическим языком: здесь другой порядок движения денег. Бюджет дорожной отрасли в десятки раз больше, чем тот, с которым я работал в Павловском районе. Приходилось вникать на ходу. Все работы регламентированы по срокам. Если в иных отраслях есть план освоения денег, то здесь привязка к физическим объёмам и конкретным дорожным объектам.

— В первый рабочий день волновались?

— Нет. У человека, возглавлявшего муниципалитет, нет чувства страха. Там я научился работать напрямую с людьми и решать проблемы в ежедневном режиме. После 20 лет работы во власти любая тревожность пропадает. Это не про меня. Даже на «Титанике» я бы не паниковал. Если будет рушиться потолок над головой, я буду думать о том, как всё исправить.

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Общество Ушедший в отставку глава Павловского района стал министром транспорта Алтая

— Что из личных вещей принесли в рабочий кабинет?

— Не так уж и много: ручку для письма, подарок от банка ВТБ и иконку. Её поставил на шкаф. Считаю себя верующим человеком.

— А что за подарок от банка?

— Лимитированная пятитысячная купюра. Её подарили мне очень давно с формулировкой, что Воронова успокаивает не только огонь, вода, но и тиснённая золотом пятитысячная купюра. Сейчас смотрю на неё и понимаю, что они были неправы: нет ничего лучше свободного времени.

— Заметил, что у вас на руке нет часов. Почему?

— Как и в моём рабочем кабинете. Я хорошо чувствую время. Мне не нужны часы, чтобы знать какой сейчас час. Когда сидишь в кабинете, то время летит. Смотришь в окно, а уже пора ехать домой.

«Я хочу хлеба, молока и шоколада, а не отвечать на чьи-то вопросы»

— Как изменилась ваша жизнь после назначения министром транспорта региона?

— Да никак. В родном Павловске шутят, что министр, как и прежде, покупает продукты в магазине одной известной сети. Простите, а куда я должен ходить? Я же обычный человек из плоти и крови. Когда работал главой администрации, ходил в магазин либо ранним утром, либо перед его закрытием, когда покупателей уже нет. Причём надевал домашнюю одежду, чтобы меня никто не узнал. Это вопрос личного пространства. Я просто иду в магазин по личным делам, а не для того, чтобы меня спрашивали, когда отремонтируют дорогу или сделают ремонт в детском саду. Я хочу хлеба, молока и шоколада, а не отвечать на вопросы. Мой рабочий день уже закончился, я хочу помолчать и пойти домой.

— Любите молчать после работы?

— Любимое занятие.

— Вы замкнутый и закрытый человек?

— Непростой, я бы так сказал. Признаю это и говорю открыто: для меня важно личное пространство.

— Но ведь должность министра очень публичная. Как настраиваете себя на многочисленные встречи?

— Всё очень дозированно. Приходится, правда, последние десять лет каждый день носить костюмы, а не спортивную одежду. Я отношусь к этому как к работе. Страдают только члены моей семьи, потому что устаю так, что практически с ними не разговариваю по вечерам.

— Вы строгий руководитель?

— Как публичный человек, всегда должен следить за своими поступками и фразами. Не надо никогда «пузыриться». Чем стараешься быть ярче — тем хуже для коллектива. Любое твоё поручение должно быть исполнимым и соответствовать уровню зарплаты сотрудника, которому ты его даёшь. Без коллектива ты никто. Любая система должна работать. Ни разу за 20 лет на муниципальной службе не повышал голос. Однако и мягким со всеми быть нельзя.

— Насколько мне известно, вы не переехали жить в Барнаул, а каждый день ездите на работу из Павловска. Почему?

— А зачем? Не хотел менять свою жизнь кардинально. Я могу комфортно и быстро добраться до города. Из-за перекрытия моста на Новом рынке мне из Павловска доехать до офиса министерства не сильно дольше, чем из дальних районов Барнаула. На протяжении 20 лет приезжал на работу в 07:20 утра и привык просыпаться рано. Сейчас я выезжаю в Барнаул в 06:30 утра и уже к восьми на работе. Вечером добираюсь быстрее, потому что уезжаю после 20:00, когда на дорогах уже нет пробок. Пока это моей работе никак не мешает. У сына квартира в Барнауле, и если будет необходимо, смогу переночевать у него.

— Вы сами водите автомобиль?

— Отец был водителем и научил меня управлять машиной. Впервые за руль сел в 16 лет. Однако на работу и с работы сейчас меня возит супруга. Она как жена декабриста: всегда со мной. Невозможно проработать 14 часов и не устать. Колоть дрова или кидать снег проще, чем заниматься умственным трудом. Теряешь концентрацию, поэтому стараюсь не рисковать и не садиться за руль уставшим. К тому же вечером я хуже вижу, поэтому находиться за рулём небезопасно.

— Но разве ежедневная дорога не изматывает ещё сильнее?

— Я уже привык к такому графику. Приехал к девяти вечера домой, поужинал и спать. Отдохнуть удаётся только на выходных, если нет совещаний в Барнауле или командировок.

— Много тратите на бензин?

— Около 50 тысяч рублей в месяц вместе с обслуживанием машины и питанием. Это около пятой части от моей зарплаты министра. Я — очень экономный человек. У меня не самая дорогая машина, и я не вижу смысла её менять на новую. Зачем? Для статуса? Чтобы тратить на бензин ещё больше? Ездить куда-то, кроме работы, всё равно некогда. Я человек без понтов: это касается быта и общения с другими людьми. Кто бывал у меня в гостях дома, тот удивлялся отсутствием дорогой мебели. Какая разница, сколько уровней на твоём потолке, если ты на него не смотришь?

— Вы вынуждены добираться на работу на машине. Но почему чиновники не пользуются общественным транспортом?

— В студенческие годы я передвигался по Барнаулу только на трамваях. Скажу откровенно: на машине быстрее и комфортнее. У общественного транспорта может быть важное преимущество — время. Если бы я знал, что трамвай доедет с улицы Попова до проспекта Красноармейского быстрее, то пересел бы на общественный транспорт не раздумывая. Но условие одно: чтобы другие пассажиры вели себя культурно.

Новости

Общество Почему в Барнауле хотят поднять цены за проезд в транспорте и сколько будет стоить билет?

— По вашему мнению, нужно ли повышать тариф в общественном транспорте Барнаула?

— Сейчас у барнаульцев большой запрос на обновление общественного транспорта. Тема важная для всех. Допустим, человеку необходимо преодолевать ежедневно расстояние в 10 километров. Машина среднего класса потребляет 7-8 литров бензина на 100 километров. Литр бензина стоит 46 рублей. Плюс расходы на масло и обслуживание. Получается, себестоимость проезда десятикилометрового участка от дома до работы составляет 70 рублей. А билет в общественном транспорте стоит 28 рублей. Сколько должна быть обоснованная цена проезда в автобусе, чтобы заменить его на новый?

— Перевозчики утверждают, что в районе 45 рублей.

— Эту цифру назвал не я. (Смеётся.) В моём понимании проезд должен стоить не менее 30-32 рублей. Взамен мы получим новые автобусы и трамваи. Сейчас стало очень выгодно ездить людям на такси, это относительно дёшево. Службы такси выставляют цену так, чтобы была возможность покупать новые и комфортные автомобили. И это правильно. Тариф должен закладывать в себя комплексное обновление автопарка. Если этого нет — значит, какой смысл вообще повышать? Перевозки — это бизнес. Пока в Барнауле нет муниципальных автобусов, чтобы субсидировать перевозки из городского бюджета. Раньше в городе были коммерческие автобусы и ходили муниципальные. Как в услуге такси человек имел право выбирать: ездить с комфортом или нет. Тарифы в транспорте — зона ответственности мэрии Барнаула. Однако, по моему мнению, повышать цену на проезд необходимо. Я бы ездил на чистом и новеньком автобусе. В среднем придётся платить в месяц на 100-200 рублей больше. Но качество услуг будет несопоставимо лучше.





«Если ты не устаёшь — значит, плохо работаешь»

— Вы пришли работать в администрацию Павловского района после университета в 22 года. Помните, чем тогда занимались?

— Это был 2002 год, и зарплаты муниципальных сотрудников были выше, чем в федеральных структурах. Я по образованию экономист, но в то время работы по специальности для меня не было. В АГАУ получил хорошие знания по информатике и поэтому мне предложили единственное вакантное место в финансовом комитете администрации Павловского района — должность программиста. Занимался внедрением программных средств в бюджетные расчёты. Через несколько лет стал ревизором, участвовал в создании бюджета муниципалитета. За 20 лет постепенно поднимался по карьерной лестнице и так стал главой района.

— Почему после университета вы не остались жить в Барнауле, как многие молодые люди, а вернулись в Павловск?

— Мне предлагали поступить в аспирантуру, но обстоятельства сложились так, что пришлось вернуться домой. Мой сын сейчас учится в АГМУ и тоже хочет вернуться в Павловск, а не работать, например, в больнице Барнаула. При этом у него уже есть своя квартира в городе. Он мне сказал: «Папа, ты же вернулся в село и у тебя всё получилось. Стал хорошим человеком. Вот и я хочу тоже этот путь пройти». Я — обычный деревенский человек, выросший на земле, поэтому меня всегда тянуло на малую родину. Тогда, в начале нулевых, Павловск мне нравился больше Барнаула. Помню, в конце 90-х у меня, угрожая ножом, пытались украсть шапку на улице. Было небезопасно, даже пришлось переехать в общежитие в нескольких минутах ходьбы от университета. На выходные всегда приезжал домой в село к родителям, и мне там было комфортнее. В Павловске все друг друга хорошо знали. Не было ни разу, чтобы я жалел о своём выборе.

— Работать главой района сложно?

— Сложно, это большая ответственность. Ты на передовой, пытаешься решить проблемы жителей района: от ям на дорогах до нехватки мест в детском саду. Многие главы районов выгорают эмоционально. Самое сложное — аварии в системе ЖКХ. Приходилось бросать всё, садиться в машину и мчаться помогать людям. Таких случаев было много.

— Сколько получают сотрудники районных администраций?

— За 20 лет ситуация менялась несколько раз. После 2005 года зарплата муниципалов стала резко отставать от других отраслей. Последние три года она стала расти, но остаётся всё ещё маленькой. Раз в году удавалось давать премию сотрудникам, но люди идут работать в муниципальную власть не ради больших денег, а ради свободного графика. У меня в администрации около 80% сотрудников были женщины. Им было важно прийти на работу к 9 утра и уйти ровно в 18:00. Дальше женщина могла заниматься детьми, мужем или огородом. Если сотрудники чего-то не успевали — значит, плохо работали. И не нужно оставаться в офисе, чтобы доказать мне что-то. Это время можно потратить на приготовление ужина для семьи, тоже очень важная работа, которая позволяет сохранять быт. Никогда не видел смысла в том, чтобы задерживаться на работе, если тебе не назначили какое-то срочное совещание. Это правило я перенёс и в Министерство транспорта Алтайского края. Редко бывает, что прошу коллег оставаться до позднего вечера. Если только, конечно, не назначили какое-то срочное селекторное совещание.

— Объясните мне, в чём мотивация работать во власти?

— Получать удовольствие от того, что меняешь жизнь конкретных людей. На государственной службе люди устают. Как и в любой другой профессии. Если ты не устаёшь — значит, плохо работаешь. Ответьте, Вячеслав, за что вы любите свою профессию?

— Сложно сразу так ответить с ходу.

— Вот и мне также сложно вам объяснить, почему я люблю государственную службу. Быть министром — непросто. Ты практически не принадлежишь себе и близким. Встаёшь до захода солнца и приезжаешь домой, когда уже темно.

— А тогда зачем работать, если жизнь проходит мимо?

— На этот вопрос у меня нет ответа. Многие находят его только с годами. Человек привыкает ко всему. Я старался всё делать ради семьи. Сын недавно меня тоже спросил: «Папа, а зачем тебе это всё? Ты не был в отпуске уже много лет. Может, уже поживёшь для себя?» Я задумался о его словах, но сомневаюсь, что вообще возможно жить для себя. Человеку нужны не деньги, а свободное время. Многие мои знакомые ушли с госслужбы, чтобы найти время для себя. Оказывается, солнце днём светит. Оказывается, можно съездить на рыбалку. Оказывается, можно уделить внимание детям. Многим хочется пожить для себя. Со временем чувство здорового тщеславия пропадает. Когда работал главой района, открываешь новую спортивную площадку или школу после ремонта, стоишь и думаешь: «Вот, Антон, молодец. А когда начнёшь жить для себя?»

— Вам 42 года. Прошли этап кризиса среднего возраста?

— Я — малоэмоциональный человек. Вам сколько лет?

— 34.

— Когда исполнилось 30 лет, то стала ли ваша жизнь другой?

— Нет.

— И в 50 лет, Вячеслав, ничего не изменится.

— У вас много друзей?

— Единицы. Друзей много не должно быть даже у самого общительного человека.

— Кто тогда человек, с которым вы советуетесь?

— На работе в министерстве много профессионалов, которые всегда подсказывают и дают ценный совет. В личной жизни я полагаюсь на своё чутьё. Оно меня не подводило ни разу.

«Мясо — моя страсть»

— Вы сказали о том, что практически нет свободного времени. Как тогда отдыхаете?

— Время — ресурс, которым нужно дорожить. Во-первых, нужно хорошо выспаться. Люблю просто поваляться на диване. Стараемся семьёй посмотреть пару фильмов в выходной. Так устаю на работе, что хочется на несколько часов отключить голову и расслабиться. Включаешь какой-нибудь сериал на канале «Россия 1» и наслаждаешься. «Игру в кальмара» или «Игру престолов». Классные же сериалы. Буквально на днях посмотрели семьёй «Паразитов». Очень специфическое корейское кино. Если хочется посмотреть ужасы, то люблю картины в стиле «Пилы». Вот где крови много. Однако о чём-то задуматься могут меня заставить только близкие сердцу отечественные картины и советская классика. Например, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, который способен выдавить слезу у любого. При этом мой самый любимый фильм — «Достучаться до небес». Я его смотрел раз 15. Это картина о том, что мы живём ради каких-то мелких и простых вещей. Из музыки предпочитаю «Любэ» и AC/DC. Эти группы меня «заряжают» энергией. Причём «Любэ» слушаю с самого их основания, особенно нравятся первые их два альбома. Мне, как патриоту, нравятся песни «Любэ» о России.

— Любимое ваше хобби?

— Баня, баня и ещё раз баня. Причём воду нужно натаскать по старинке — вёдрами. И обязательно нужно в выходной пожарить мясо на мангале, в казане или в тандыре. У меня дома есть всё для жарки мяса. Это особый для меня ритуал.

— Почему именно мясо?

— Видимо, у всех мужиков это в крови: замариновать мясо, разжечь костёр и пожарить шашлык. Помните фильм «О чём говорят мужчины»? Там герои едят в дороге шашлык и размышляют о том, что в жизни нет ничего более вкусного. Вот и я так же, как герои «О чём говорят мужчины?». Мясо — моя страсть.

— Ваше коронное блюдо?

— Мясо с картошкой в тандыре. Режете мясо и картошку на кусочки, нанизываете их на шампуры. Вот и весь рецепт. Никаких там уток, завёрнутых в пакеты. Как-нибудь вас угощу. Люблю готовить рыбу. Мой вес увеличивался параллельно с моим политическим «весом». Поэтому приходится постепенно отказываться от жирной пищи. (Смеётся.)

— А вы стараетесь следить за своим здоровьем?

— Если честно, то некогда. Режим работы не позволяет. Когда появится свободное время — тогда в моей жизни появится спорт.

— Наверняка у вас есть приусадебный участок? Кто им занимается — вы или жена?

— У любого жителя села должен быть огород, это традиция. Я только помогаю на нём работать семье, когда есть время. Ночью не видно, что происходит днём. (Смеётся.) У нас огород 2,5 сотки: немного картошки, огурцов или помидоров. Многие просят меня угостить их баночкой солёных огурчиков. В огороде ты занимаешься конкретными делами, а не отчётами. Для чиновников вообще очень полезно работать руками.

— Вы активно ведёте социальные сети. Почему вам это интересно?

— Хочется донести свои мысли и идеи простым языком. Например, напомнить автомобилистам о необходимости «переобуть» резину к зиме. Интересно рассказать, как замечательно жарю мясо на улице, хочется похвастаться этим. Хотя сейчас таких постов у меня уже нет. Раньше выставишь пост, и к сразу приезжали знакомые, просили угостить. Чтобы не приезжали — перестал публиковать. Некоторые мои коллеги по правительству недавно хвастались хорошим урожаем грибов. Всем интересно следить за живым человеком, а не чиновником.

— Что можно выкладывать чиновнику в соцсети, а что — нет?

— Мы — чиновники — хитрим, чередуя личное с работой. Я ничего не вижу плохого в этом. Кошечки, мясо, листочки, огород... Но очень дозированно. Когда работал главой Павловского района, то с удовольствием выставлял фото с приготовленным мясом. Это же вкусно!

— Кого из блогеров и журналистов читаете?

— Все официальные СМИ Алтайского края. Неофициальные Telegram-каналы и всякие блогеры мне неинтересны.

— Почему? Вы вообще не смотрите YouTube?

— А зачем? Если бы, например, Роман Витальевич Сомов (директор Северо-Восточного дорожно-строительного управления, — прим. ред.) создал свой канал на YouTube, то я бы с удовольствием на него подписался. Я знаю, что он профессионал своего дела. А у нас в России, не буду говорить фамилии блогеров, рассказывают о том, как ужасно сделан тротуар в городе. Мне мнение таких людей неинтересно. Любой блогер хочет заработать и привлечь внимание аудитории. Лучше бы рассказывали не о трещине на мосту, а о том, как дорожники двое суток подряд убирали снег в непогоду.

— Но ведь мы тоже об этом пишем. Это сигнал к власти, чтобы она исправила эту проблему.

— А вам тоже нужны подписчики и хайп. Интернет-СМИ рассчитаны на увеличение популярности. Раньше газету «Правду» выписывали большинство жителей СССР, не было других источников информации. Сейчас каждый пользователь интернета становится источником информации. Некоторые приходят на мою страницу в соцсетях и пишут негативные комментарии. Я был бы только рад удалить свой профиль, сидеть дома и гладить свою кошку по голове. Их, кстати, у меня две. Собак не люблю: они непредсказуемые.

— А если не блогеры, то чьим мнением интересуетесь?

— Подписан на соцсети первых лиц государства и министерств Алтайского края. Это люди, которые задают тренд во власти. Всё другое мне неинтересно.

— Вы называете себя патриотом. А какой смысл вкладываете в это слово?

— Привязанность к месту, где родился и вырос. Патриотизм — это любовь к своей семье. Если человек хочет уехать жить на Бали, то о каком патриотизме можно говорить? Хотя, возможно, некоторые так любят свою семью, поэтому и хотят увезти её на Бали. Я согласен, что не всё в нашей стране или регионе идеально. Например, дороги в какой-нибудь Швейцарии можно взять и сделать идеально ровными. Но площадь этой страны в три раза меньше, чем Алтайского края.

— У вас за девять месяцев работы министром появилось чувство эмоционального выгорания?

— Ещё пока не успел. Хотя признаюсь: я в отпуске не был пять лет. Как-то всё не получалось. Но если бы такая возможность появилась, то общался бы с детьми, жарил мясо, съездил на рыбалку и каждый день топил баню.