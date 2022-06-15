Делегация из Алтайского края во главе с Томенко примет участие в ПМЭФ

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктор Томенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал сегодня, 15 июня. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в составе делегации — министр финансов Данил Ситников, министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В ближайшие дни состоится подписание ряда соглашений — в планах Томенко встречи и подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, главой Кузбасса Сергеем Цивилёвым, главой Калмыкии Бату Хасиковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Кроме того, алтайское правительство собирается заключить соглашения о социально-экономическом партнерстве с ООО «Санаторий «Алтай Вест» по реализации инвестпроекта «Строительство санатория «Алтай-West» в Белокурихе и ООО «КОР Менеджмент» по строительству гостиничного комплекса звезды под брендом AZIMUT Hotels на территории «Белокурихи горной».

Церемония торжественного открытия коллективной экспозиции субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа «Большая Сибирь» с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева запланирована на 16 июня. В этот же день пройдет 94-е заседание общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», на котором Томенко примет участие как председатель экспертно-консультационного совета МАСС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям.