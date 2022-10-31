День жестянщика. В Алтайском крае за сутки произошло множество ДТП

31 октября стало в Алтайском крае «днем жестянщика» — дороги трасс и населенных пунктов заледенели. Водители, которые не успели «переобуться», попали в тяжелую дорожную ситуацию, которая закончилась множеством ДТП в регионе.

Одно из первых массовых столкновений произошло в Барнауле на пересечении Паловского тракта и Бабуркина, пишет Barnaul 22. Судя по снимкам, там не разъехались два авто, но, по словам ряда очевидцев, в аварии приняли участие три машины.

Другая массовая авария случилась утром в Бийске. По предварительной информации ГИБДД, 27-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Ниссан «Мурано» двигалась по переулку Коммунарский в сторону заречья. Бийчанка не справилась с управлением и допустила выезд по полосу встречного движения.

В итоге иномарка врезалась в Хундай «Солярис» и Тойота «Королла Спасио». Водителям Ниссана и Хундая потребовалась медицинская помощь.

На трассах ситуация была не легче. Утром на трассе Бийск — Барнаул случилось по меньшей мере две аварии. Позднее еще одно столкновение произошло на той же трассе неподалеку от поселка Беловский.

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Также 31 октября около 09:20 на 223-м километре трассы А-321 вблизи села Закладное в кювет вылетел рейсовый автобус. По информации МВД, водитель не справился с управлением. Пострадали два человека — им оказали помощь на месте.