Депутат Госдумы Мария Бутина направила запрос к Томенко из-за «уничтожения» аллеи в Барнауле
Причиной стало видео из парка имени Ленина — на нем стройка «заменила» деревья, высаженные в честь 77-й годовщины Великой Победы
Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина возмутилась «уничтожением» части Аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы в парке имени Ленина в Барнауле. В своем Telegram-канале парламентарий заявила, что направляет запрос к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации и прекратить уничтожение памятного объекта.
«Как уроженка Барнаула, как гражданка России, как депутат Государственной Думы возмущена уничтожением части Аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы. <...> Это недопустимо», — написала Бутина.
Напомним, что видеозапись, на которой показаны выдернутые с места саженцы деревьев, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Юрий Красильников. На кадрах показано, в парке имени Ленина неподалеку от барнаульского зоопарка ведутся строительные работы — место якобы необходимо для постройки аттракциона. Автор уверяет, что работы ведет владелец «Лесной сказки», депутат АКЗС Сергей Писарев.
Отметим, что Писарев 18 мая заявил, что в последнее время активизировали «копатели маленьких деревьев» на территории парка.
«Довожу до сведения, что любое незаконное действие на территории, которая находятся в ведении парка на правах аренды, будет пересекаться. Если у вас есть желание что-то полезное сделать, согласовывайте свои действия с владельцем участка», — написал он.