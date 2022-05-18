Депутат Госдумы Мария Бутина направила запрос к Томенко из-за «уничтожения» аллеи в Барнауле

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина возмутилась «уничтожением» части Аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы в парке имени Ленина в Барнауле. В своем Telegram-канале парламентарий заявила, что направляет запрос к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации и прекратить уничтожение памятного объекта.

«Как уроженка Барнаула, как гражданка России, как депутат Государственной Думы возмущена уничтожением части Аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы. <...> Это недопустимо», — написала Бутина.

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Напомним, что видеозапись, на которой показаны выдернутые с места саженцы деревьев, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Юрий Красильников. На кадрах показано, в парке имени Ленина неподалеку от барнаульского зоопарка ведутся строительные работы — место якобы необходимо для постройки аттракциона. Автор уверяет, что работы ведет владелец «Лесной сказки», депутат АКЗС Сергей Писарев.

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Отметим, что Писарев 18 мая заявил, что в последнее время активизировали «копатели маленьких деревьев» на территории парка.

«Довожу до сведения, что любое незаконное действие на территории, которая находятся в ведении парка на правах аренды, будет пересекаться. Если у вас есть желание что-то полезное сделать, согласовывайте свои действия с владельцем участка», — написал он.