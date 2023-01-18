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Депутат Госдумы Прусакова передаст правительству жалобы жителей Алтайского края на цены ЖКХ

Парламентарий сообщила, что обратилась в ФАС по поводу роста тарифов

18 января 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутат Госдумы и первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова направила запрос в антимонопольную службу по поводу резкого роста тарифов ЖКХ. В своём Telegram-канале она рассказала, что получила множество обращений от жителей Алтайского края с жалобами на повышение цен. 

Парламентарий подчеркнула, что ожидает от ведомства объяснений, на основании каких решений цена коммунальных услуг так сильно выросла. 

"А пока ждём официальной позиции, по всему Алтайскому краю собрано уже несколько тысяч подписей против такого варварства. Все обращения с требованиями о снижении тарифов в нашем регионе я лично передам в правительство РФ", – пообещала парламентарий.

Напомним, что перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, "коммуналка" в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тысячи рублей до 7,7 тысячи. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

Как подчёркивал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков, вопреки мнению отдельных барнаульцев, СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан. 

Комментарии 19

  • Стёпа солженицин, сынок врага-народа, глумится над населением
    18 января, Гость   Ответить
  • Правильное решение КПРФ.И надо добиваться рассмотрения в правительстве.
    18 января, Гость   Ответить
  • Зачем?
    18 января, Гость   Ответить
  • Эта только о своей рекламе думает
    18 января, Гость   Ответить
  • Если будет продолжать в том же духе ,то место главы Алтайского края обеспеченно .
    18 января, Гость   Ответить
  • Олигархат неприкасаем, законодательной базы нет, система не функционирует.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, в каком духе то,? Писать письма и не получать на них ответы?
    18 января, Гость   Ответить
  • Господи, да коммунисты думаете за нас зад рвут...к власти рвутся...сколько там их счетов заморозили, в том числе Марии П.
    18 января, Гость   Ответить
  • Это ужас что творится с кварплатой я уже начал собирать документы на субсидию, на 17тыс пенсии не выжить при оплате жкх 11.500р
    19 января, Гость   Ответить
  • Господи, да коммунисты думаете за нас зад рвут...к власти рвутся...сколько там их счетов заморозили, в том числе Марии П.---а кто-то из ЕР за нас зад рвёт? Ну-ну
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, владелец там Мельниченко владелец яхты за 500 млн евро
    19 января, Гость   Ответить
  • Ну передаст, молодец, хоть какая-то работа
    19 января, Гость   Ответить
  • вот если бы она это заявила по результату каких либо перемен-то это был бы респект,а так простая игра публику
    19 января, Гость   Ответить
  • Ну раз жалобу в правительство, то всё, теперь оплата будет очень дешёвой.
    19 января, Гость   Ответить
  • Пришли акты по ОДПУ на отопление уменьшение на 5-10Гкл.по дому это рублей на 150-200 в январь меньше в квитанции.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, и он является гражданином ОАЭ, а живет в Швейцарии, и "пилит" немалые деньги у нас.Поэтому мы ,сибиряки, ему и на хрен не нужны,вернее, мы ему на хрен нужны только для того, чтобы содрать побольше с нас денег.Поэтому я за коммунистов, ибо придя к власти, они наверняка вернут советские достояния главному владельцу - народу России.А все олигархи будут работать, как простые люди, на лесозаводах.Или будут продолжать служить иностранным президентам и королям с принцами.
    19 января, Гость   Ответить
  • И что результат даже будет?
    19 января, Гость   Ответить
  • Надо хоть что-то делать! Пусть проверяют ценообразование!
    19 января, Гость   Ответить
  • 10 000 000 000 рублей / 150 000 000 = 66 рублей 66 копеек
    19 января, Гость   Ответить
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