Депутат Госдумы Прусакова передаст правительству жалобы жителей Алтайского края на цены ЖКХ

Парламентарий сообщила, что обратилась в ФАС по поводу роста тарифов

18 января 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы и первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова направила запрос в антимонопольную службу по поводу резкого роста тарифов ЖКХ. В своём Telegram-канале она рассказала, что получила множество обращений от жителей Алтайского края с жалобами на повышение цен.

Парламентарий подчеркнула, что ожидает от ведомства объяснений, на основании каких решений цена коммунальных услуг так сильно выросла.

"А пока ждём официальной позиции, по всему Алтайскому краю собрано уже несколько тысяч подписей против такого варварства. Все обращения с требованиями о снижении тарифов в нашем регионе я лично передам в правительство РФ", – пообещала парламентарий.

Напомним, что перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, "коммуналка" в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тысячи рублей до 7,7 тысячи. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

Как подчёркивал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков, вопреки мнению отдельных барнаульцев, СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан.