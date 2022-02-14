Депутат Виталий Милонов требует запретить День святого Валентина
Политик считает, что подобные "культы" устраивать могут только папуасы
Скандально известный депутат Виталий Милонов выдвинул своё очередное предложение. На этот раз досталось Дню святого Валентина, который политик предложил запретить.
Милонов заявил, что подобные праздники не должны отмечаться в стенах школ и государственных учреждений. По мнению политика, проводить такие праздники можно только “не от большого ума”.
“Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни”, — добавил Милонов в разговоре с РИА Новости.
Политик отметил, что культурные и духовные ценности никак не отражаются в Дне святого Валентина.
Ранее под горячую руку Милонова попали маги, экстрасенсы и все, кто ведёт “мистическую“ деятельность. Таких людей депутат предложил наказывать.