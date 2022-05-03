Депутат заявил о скором переходе на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что переход на четырёхдневную рабочую неделю может произойти уже в ближайшее время. Его слова передаёт РИА Новости.

«Считаю, переход от пяти к четырём рабочим дням — вопрос недалёкого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия», — заявил депутат.

Он также отметил, что для некоторых видов бизнеса сокращение рабочей недели будет означать и сокращение производственного цикла, но в этом случае рынок сам придёт к оптимальному решению, считает Нилов.