Депутаты АКЗС будут добиваться пересмотра новых требований для производителей молока

С 1 марта в России изменится порядок экспертизы сырого молока, предназначенного для переработки и продажи — дополнительный контроль будут проводить в Госветслужбе. Как сообщили в пресс-службе АКЗС, новые правила могут сильно сказаться на работе мелких предприятий и владельцах личных подсобных хозяйств, а потому депутаты краевого парламента решили проработать вопрос увеличения числа сотрудников ветеринарной службы и обратиться в Минсельхоз РФ с просьбой пересмотреть введённые нормы.

Новые требования коснутся всех производителей молока, идущего на переработку или в розничную продажу. Не распространяются они только на продукцию для личного употребления. Как отметил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, член “Единой России” Сергей Серов, по имеющимся правилам молоко перед сдачей проходит несколько этапов контроля. Это уже делается в лаборатории молокоперерабатывающего предприятия, а вот в “двойной” проверке продукции смысла нет.

“Молокоперерабатывающие предприятия при приёмке сырья проверяют множество параметров — это не только вкус и запах, но и жирность, белок, кислотность и многие другие. Это делают ежедневно, а раз в десять дней проводят экспертизу на антибиотики. Для чего нужен ещё один контроль со стороны ветеринарии? Качество молока от этой “двойной” проверки не улучшится, а вот нагрузка на производителей, а впоследствии и цена продукта увеличатся. Есть вопрос и по наличию специалистов для проведения экспертиз в каждом районе. Сейчас с управлением ветеринарии прорабатываем все эти вопросы. Ситуация очень напряжённая, нам важно поддержать наших производителей”, — подчеркнул политик.

По словам Серова, сейчас с управлением ветеринарии прорабатывается возможность увеличения штата работников ведомства, которые будут брать все пробы прямо на предприятии или заниматься обучением лаборантов на заводах. Кроме того, члены ЕР собираются обратиться в Минсельхоз с просьбой поддержать производителей молока и пересмотреть введённые правила.

Напомним, с 1 марта в России начнут действовать новые правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или реализации в рознице. Согласно приказу главы Минсельхоза РФ, рассмотрение представленных владельцем фермы документов, отбор и подготовку проб должны будут проводить сотрудники Госветслужбы, с дальнейшим занесением результатов исследований в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

При этом у многих участников рынка возникли вопросы: хватит ли сотрудников ведомств для столь частых проверок на всех предприятиях и не повлечёт ли это дополнительные затраты, которые вызовут рост стоимости продукта для покупателей.