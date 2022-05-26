Депутаты АКЗС поддержали инициативу правительства по «закреплению» медиков в Алтайском крае

Около 1,5 млрд рублей будет выделено на дополнительные меры поддержки медиков в Алтайском крае в ближайшие три года. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты АКЗС на сессии 26 мая. Как подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Попов, основная цель документа — привлечение и закрепление медицинских кадров в регионе. «Кадровый дефицит в здравоохранении — это самый важный и самый острый вопрос. Мы рассчитываем, что меры, прописанные в данном законопроекте, позволят не только удержать специалистов, но и привлечь новые кадры», — отметил министр.

Одной из форм поддержки станут компенсационные выплаты разным категориям врачей. Так, фельдшерам, впервые трудоустроившимся в медицинскую организацию в течение полугода после получения допуска к профессиональной деятельности, ежемесячно будут выплачивать 6000 рублей в первый год работы, 9000 рублей — во второй и 15000 рублей — в третий. Участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, впервые устроившимся на работу, доплата будет начисляться также в течение трех лет: в размере 9000 рублей, 13500 рублей и 22500 рублей по годам соответственно.

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Кроме того, наставнику устанавливается ежемесячная выплата в течение одного года в размере 1000 рублей за каждого молодого специалиста. Медработнику, желающему трудоустроиться в медицинскую организацию, предоставляется компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной переподготовки в области здравоохранения — 50 000 рублей за весь период обучения.

Установлены и ежемесячные выплаты специалистам, работающим в межрайонных медицинских организациях по специальности «акушерство и гинекология», «анестезиология-реаниматология», «хирургия», за обслуживание населения в межрайонном округе — в размере 10 000 рублей.

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По словам депутата АКЗС Артёма Сафонова, инициатива о создании законопроекта исходила от самих врачей. «Предложенные меры не только обеспечат дополнительную поддержку специалистам, но и, по нашим прогнозам, позволят привлечь в отрасль больше тысячи молодых медработников в ближайшие три года, — отметил депутат. — Для молодёжи главными мотивирующими факторами являются не только зарплата, но и чувство защищённости, в том числе юридической, а также развитие в профессии. В этой части министерством принято решение об усилении и развитии системы наставничества».

До второго чтения законопроекта (намечено на июньскую сессию) парламентарии проведут обсуждение документа с медицинским сообществом, чтобы дополнить его и уточнить отдельные моменты. В случае принятия закона меры поддержки начнут действовать уже в этом году.