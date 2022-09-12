Депутаты Госдумы предложили разрешить многодетным гражданам поступать в военный резерв

Депутаты из комитета Госдумы по обороне предложили внести поправки в федеральные законы о мобилизации и воинской обязанности. В частности, согласно изменениям, граждане, у которых трое и более детей, получат возможность поступить в мобилизационный людской резерв.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим троих и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание», — цитирует «Ъ» пояснительную записку.

В ней уточняется, что в настоящее время граждане из данной социальной группы не могут быть призваны на военные сборы даже при наличии у них подобного желания.