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Депутаты и фермеры призвали реанимировать Кулундинский канал

Это позволит сделать сельское хозяйство на данной территории более эффективным

24 января 2023, 12:45, ИА Амител

Иван Лоор и Дмитрий Беляев / Фото: Валерий Сергеев
Иван Лоор и Дмитрий Беляев / Фото: Валерий Сергеев

В Каменском районе нужно реанимировать Кулундинский магистральный канал и модернизировать систему полива. Это позволит повысить урожайность и более активно развивать территорию. Вопрос обсудили на совещании по перспективам развития агропромышленного комплекса в Каменском и Крутихинском районах.

В заседании приняли участие депутат Государственной Думы от Алтайского края, член фракции "Единая Россия" Иван Лоор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий АГАУ, профессор Владимир Беляев, генеральный директор компании "ТД Комплекс Агро" Дмитрий Беляев, а также фермеры, производители Каменского и Крутихинского районов.

Все они уверены: районы имеют большой потенциал, раскрыть который может, в числе прочего, и работающий Кулундинский канал. Но сначала его надо расчистить и восстановить насосные станции, которые не работают уже много лет. 

"Систему орошения нужно реанимировать, мы давно занимаемся этим вопросом, ряд шагов уже предприняты, нужно советоваться со специалистами и давать ход этому процессу, тем более что есть возможность получить господдержку и восстановить систему, которая за эти годы была запущена", – считает Дмитрий Беляев.

Иван Лоор добавил: последние несколько лет в Алтайском крае хорошими темпами идёт развитие сельского хозяйства, но есть вопросы, которые требуют поддержки на федеральном уровне.  

"Сегодня на первый план выходят земельные взаимоотношения, в этой части есть вопросы. Также считаю, что нужно предпринимать шаги для развития животноводства. Уверен, что требуется принятие комплексной краевой программы", – сказал депутат.

Напомним, Кулундинский канал расположен в границах Каменского и Тюменцевского районов, проходит ещё и по Баевскому, Благовещенскому и Родинскому районам. Он был возведён в 1973-1983 годах, его протяжённость – 180 км.

Комментарии 14

  • Населению что с того?
    24 января, Гость   Ответить
  • УСПЕХИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ - ЭТО ЧЬИ-ТО ГАЛЛЮЦИНАЦИИ // Василий Мельниченко
    24 января, Гость   Ответить
  • А новый канал не кому не нужен.
    24 января, Гость   Ответить
  • Вот, хорошая новость! Значит, к рулю пришли не временщики-раздирбанщики заводов (типа семейки , а настоящие хозяйственники!
    24 января, Гость   Ответить
  • А какая там была рыбалка в 80-х годах!
    24 января, Гость   Ответить
  • я за рыбалку!
    24 января, Гость   Ответить
  • Что за глупость. Крестьяне сейчас шоке от цен на сельхозпродукцию. Не кому она не нужна. Они еще вкладывать хотят в это. Странно это все. Странно.
    24 января, Гость   Ответить
  • А чего странного , в статье же написано , что на орошение можно получить господдержку , из за бабла и мутять . Создать видимость работы . получить от государство бабло , а потом по тихому слиться .
    24 января, Гость   Ответить
  • а кто хотя бы в прошлое лето был на канале и посмотрел что там есть?
    24 января, Гость   Ответить
  • Я был. Видел. От Камня, вниз чистили. Деревья пилили. Трактором ездили с ковшом который. В сторону Барнаула. Про этот канал речь?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, он самый. только очищено там максимум метров 150-200 и не от самого камня, а не доезжая до лугового километров 7. остальное также заросшее стоит. и рыбалка там была и купалось очень много людей. а особо одаренные еще и паласы там стирали
    24 января, Гость   Ответить
  • Дак они начали чистить на добровольных началах? Теперь денег на это просят? Чистили бы дальше. Ни кто не запрещал. Я так думаю.
    24 января, Гость   Ответить
  • Идея с каналом отличная. Каждый раз, проезжая мимо проклинаю "святые 90-е", в результате которых все было разрушено, в т.ч. и канал. Запустят канал - засушливая Кулунда получит воду, урожаи не будут гореть от засухи.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, если ты не в курсе то до Кулунды его так и не дотянули.
    24 января, Гость   Ответить
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