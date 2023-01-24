Это позволит сделать сельское хозяйство на данной территории более эффективным

24 января 2023, 12:45, ИА Амител

Иван Лоор и Дмитрий Беляев / Фото: Валерий Сергеев

В Каменском районе нужно реанимировать Кулундинский магистральный канал и модернизировать систему полива. Это позволит повысить урожайность и более активно развивать территорию. Вопрос обсудили на совещании по перспективам развития агропромышленного комплекса в Каменском и Крутихинском районах.

В заседании приняли участие депутат Государственной Думы от Алтайского края, член фракции "Единая Россия" Иван Лоор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий АГАУ, профессор Владимир Беляев, генеральный директор компании "ТД Комплекс Агро" Дмитрий Беляев, а также фермеры, производители Каменского и Крутихинского районов.

Все они уверены: районы имеют большой потенциал, раскрыть который может, в числе прочего, и работающий Кулундинский канал. Но сначала его надо расчистить и восстановить насосные станции, которые не работают уже много лет.

"Систему орошения нужно реанимировать, мы давно занимаемся этим вопросом, ряд шагов уже предприняты, нужно советоваться со специалистами и давать ход этому процессу, тем более что есть возможность получить господдержку и восстановить систему, которая за эти годы была запущена", – считает Дмитрий Беляев.

Иван Лоор добавил: последние несколько лет в Алтайском крае хорошими темпами идёт развитие сельского хозяйства, но есть вопросы, которые требуют поддержки на федеральном уровне.

"Сегодня на первый план выходят земельные взаимоотношения, в этой части есть вопросы. Также считаю, что нужно предпринимать шаги для развития животноводства. Уверен, что требуется принятие комплексной краевой программы", – сказал депутат.

Напомним, Кулундинский канал расположен в границах Каменского и Тюменцевского районов, проходит ещё и по Баевскому, Благовещенскому и Родинскому районам. Он был возведён в 1973-1983 годах, его протяжённость – 180 км.