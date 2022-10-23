Девушка пешком идёт из Бийска в Барнаул ради сертификата на суши и роллы

Жители Бийска заметили на трассе девушку, которая идёт по обочине в сторону Барнаула, сообщает «Бийск 22».

«Предложили довезти, отказалась. Сказала, что в Барнаул пешком идёт. Куртка с логотипами. Какая-то спортивная акция проходит или что?» — поинтересовался местный житель.

Как оказалось, 18-летняя Софья преодолевает 160 километров между городами при поддержке бийской доставки суши и роллов «Империя», об этом компания рассказала на своей странице во «ВКонтакте». В субботу, 22 октября, был первый день похода.

Фото: vk.com/imperya_sushi22

«В таком серьёзном походе не обойтись без поддержки. Софья обратилась в нашу компанию. Такая авантюрная идея нам очень понравилась, поэтому вся наша команда будет помогать девушке на всём протяжении этого непростого пути! На маршруте рядом будет находиться наш курьер, а на финише её будет ждать сертификат на 10 000 рублей», — отметили в компании.

Также пояснили, что девушка с детства занимается туризмом, спортивным ориентированием и плаванием. Софья имеет 2-й взрослый разряд по подводному плаванию, она призёр региональных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, участница соревнований «Российский азимут».