Девятибалльные пробки сковали барнаульские дороги 31 августа

Серьезные пробки образовались на дорогах Барнаула вечером 31 августа. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», сложность дорожной ситуации достигла девяти баллов.

Заторы уже традиционно образовались в центре — почти полностью стоит проспект Строителей, Красноармейский, Ленина и часть Калинина, улицы Молодежная, Челюскинцев, Цеховая и переулок Ядринцева, а также часть улицы Советской Армии.

В «спальной» части города пробки собрались на улице Попова, Малахова, Павловском тракте. На объездной дороге также сложности проездом — пробки образовались на улице Кутузвоа и шоссе Ленточный бор.