Дикари. В Бийске группа подростков пыталась сломать уличные фонари на городской площади

В Бийске камеры видеонаблюдения засняли группу подростков, которая пыталась сломать уличные фонари. Видеозапись в социальных сетях опубликовала компания «Сотрудник».

На кадрах видно, как хулиганы старательно пытаются сбить «шары» с уличного столба на городской площади. Сначала они пытались допрыгнуть до плафона, затем хотели сбить палкой, а после неудачных попыток один из них залез на столб и начал трясти его словно дерево.

После того, как один из плафонов повис на проводке, подростки еще немного попинали столб и ушли.

В комментариях под публикацией горожане задаются вопросом, можно ли найти злоумышленников по опубликованной видеозаписи.