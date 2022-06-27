Дикари. В Бийске группа подростков пыталась сломать уличные фонари на городской площади
Хулиганы сначала хотели сбить плафон палкой, а затем залезли на столб и стали трясти его словно дерево
27 июня 2022, 19:46, Илья Звягинцев
В Бийске камеры видеонаблюдения засняли группу подростков, которая пыталась сломать уличные фонари. Видеозапись в социальных сетях опубликовала компания «Сотрудник».
На кадрах видно, как хулиганы старательно пытаются сбить «шары» с уличного столба на городской площади. Сначала они пытались допрыгнуть до плафона, затем хотели сбить палкой, а после неудачных попыток один из них залез на столб и начал трясти его словно дерево.
После того, как один из плафонов повис на проводке, подростки еще немного попинали столб и ушли.
В комментариях под публикацией горожане задаются вопросом, можно ли найти злоумышленников по опубликованной видеозаписи.
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