Директор барнаульского зоопарка поздравил с наступающим годом Кролика

Сергей Писарев поделился серией снимков с ушастыми и пожелал горожанам здоровья, счастья, удачи, мира и оптимизма

21 января 2023, 17:50, ИА Амител















Фото: Сергей Писарев / vk.com/id179756346

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев поздравил горожан с наступающим годом Кролика.

"Ну что, друзья мои! Сегодня, наконец-то, наступит тот самый Год Кролика. Именно в ночь с 21 января на 22 января наступает год Кролика. И, как мне кажется, на этом мы закончим поздравления с Новым годом в этом году! А пока – ура! С Новым годом!" – написал он во "ВКонтакте".

В честь праздника Сергей Писарев также опубликовал серию снимков с ушастыми, на одном из которых пожелал здоровья, счастья, удачи, мира и оптимизма, а также исполнения всех мечт.

Год Кролика 2023

2023 год по восточному календарю будет годом Чёрного Водяного Кролика или Кота. О том, что нам обещают эти животные в новом году и как их правильно встретить, чтобы привлечь удачу, – читайте в материале amic.ru.