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«Диснейленд отдыхает». На Алтае сделали зимнюю электрокарусель на «ватрушках»

Необычный аттракцион развлекает детей в Бийске

10 января 2023, 11:30, ИА Амител

В Бийске сделали зимнюю электрокарусель, сообщает паблик «Городок Белокуриха».

«Диснейленд отдыхает», — сказано в публикации.

На видео можно заметить, что аттракцион рассчитан на четырёх пассажиров, при этом к нему приделано всего две «ватрушки». Где именно находится такая карусель и сколько стоит на ней покататься, в сообществе не уточнили.

Ранее в Алтайском крае слепили гигантского снеговика размером в дом. 

Комментарии 7

  • А если током ударит или чей то киндер пальчик ушибёт, яжматери в сетях свой вой поднимут?
    10 января, Гость   Ответить
  • Судя по видео, находиться в парке, напротив гостиницы "Центральная"
    10 января, Гость   Ответить
  • господи, 21й век..... Россия....
    10 января, Гость   Ответить
  • А если током ударит или чей то киндер пальчик ушибёт, яжматери в сетях свой вой поднимут - то есть для вас удар током на аттракционе - дело житейское, ничего страшного? Интересно, если вы на ОТ в аварию попадете - тоже примете это как должное? Или там в подъезде на вас штукатурка рухнет? Ну вы же тру мужыг, какие такие расходы на лечение и восстановление? Все за свой счет. А инвалидом станете - ну так судьба такая, пора на кладбище. Ведь правда?
    10 января, Гость   Ответить
  • Такая же карусель есть в парке Центрального района (у старого базара). Стоимость 150 рублей. Веселая. Но лучше бы обычная бесплатная горка.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Веселая. Но лучше бы обычная бесплатная горка. --- Полностью поддерживаю!
    10 января, Гость   Ответить
  • в белокурихе тоже такая есть
    11 января, Гость   Ответить
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