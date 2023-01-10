«Диснейленд отдыхает». На Алтае сделали зимнюю электрокарусель на «ватрушках»
Необычный аттракцион развлекает детей в Бийске
10 января 2023, 11:30, ИА Амител
В Бийске сделали зимнюю электрокарусель, сообщает паблик «Городок Белокуриха».
«Диснейленд отдыхает», — сказано в публикации.
На видео можно заметить, что аттракцион рассчитан на четырёх пассажиров, при этом к нему приделано всего две «ватрушки». Где именно находится такая карусель и сколько стоит на ней покататься, в сообществе не уточнили.
Ранее в Алтайском крае слепили гигантского снеговика размером в дом.
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