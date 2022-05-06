Дизайнер Артемий Лебедев осудил снос «паучьих лап» за «Ривьерой» в Бийске

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев осудил снос арт-объекта за ТРЦ «Ривьера» в Бийске. Мнением о происходящем он поделился на своём YouTube-канале.

Работы по возведению парка в микрорайоне Зелёный клин начались в 2020 году, но так и не были завершены в срок, однако осталась арочная конструкция, которая вызывала споры у горожан. Несмотря на рекомендации Виктора Томенко, которые он дал при посещении строительной площадки, парк так и не возвели.

Большая часть людей сочли, что этот арт-объект похож на «паучьи лапки» и его надо снести. Мэрия к горожанам прислушалась и начала демонтировать конструкцию.

Лебедев отметил, что подобных конструкций по всему миру достаточно много, а те, кому этот объект не нравился, могли бы предложить свои варианты и сделать место, которое притягивало бы людей к общественной территории.

«Вместо этого его зачем-то берут и демонтируют. Это, конечно, глупо», — подытожил дизайнер.