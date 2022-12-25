Для уехавших из России предложили ввести повышенный налог

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласился, что для тех, кто уехал, нужно вводить льготы

25 декабря 2022, 14:15, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею предоставления уехавшим из России налоговых льгот. Пост на эту тему он опубликовал в телеграм-канале.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно», — написал Володин.

По его словам, сейчас в Госдуме работают над тем, чтобы увеличить налоговую ставку для уехавших.

Володин заявил, что те, кто уехал из страны, до сих пор продолжают пользоваться льготами, которые предоставляют работодатели.

Спикер Госдумы считает, что правильнее будет увеличить налоговую ставку для уехавших.