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Для уехавших из России предложили ввести повышенный налог

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласился, что для тех, кто уехал, нужно вводить льготы

25 декабря 2022, 14:15, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею предоставления уехавшим из России налоговых льгот. Пост на эту тему он опубликовал в телеграм-канале.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно», — написал Володин.

По его словам, сейчас в Госдуме работают над тем, чтобы увеличить налоговую ставку для уехавших.

Володин заявил, что те, кто уехал из страны, до сих пор продолжают пользоваться льготами, которые предоставляют работодатели.

Спикер Госдумы считает, что правильнее будет увеличить налоговую ставку для уехавших.

Комментарии 11

  • Правильное решение. Только потом нужно проанализировать, почему снизились поступления налогов в бюджет.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А как же дитёныши чинушачии и депутачии ?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Это приведет к тому, что все ещё больше уйдут в "серые" схемы оплаты труда. Если Володин считает, что это поможет вернуть людей - то он точно идиот.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, были сомнения?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Тяжелый случай... А потом с тех кто в стране недополученные налоги собирать скажет
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Если человек перестал быть налоговым резидентом России, можете любые влажные фантазии озвучивать.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Уволить с работы в РФ. А то что предлагают это фигня. Они живут за кордоном там и будут платить налоги. Выезд айтишников из РФ это специальная операция агентуры мирового глобализма в РФ как и якобы самостоятельный выезд одаренных умов и России. Именно их в России отбирают при помощи разных конкурсов форумов конференций и др. пакуют предлагают рабочие места и вывозят за границу. И все это вытворяют как государственные структуры, частные и частногосударственного партнерства. Практически продают их за рубеж.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • 149% налога им! Уехать они решили и Володина не спросили!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А дядя вообще в курсе, что с нерезидентов НДФЛ - 30%? И кто такие нерезиденты? Или он взносы собрался поднимать? Так их работодатель платит...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Выпуск газов в лужу - любимое занятие этого персонажа.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • фантазёр я тебя называла-ала фантазёр только этаго малла
    27 декабря, Гость   Ответить
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