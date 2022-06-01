Дмитрий Попов рассказал, почему в Алтайском крае стало больше пациентов с онкозаболеваниями

С января по апрель 2022 года в Алтайском крае выявили 3391 злокачественное новообразование, причём 59% из них — на ранних стадиях. Показатели выше аналогичных данных за 2020 год, рассказал в ходе интернет-форума министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его оценке, это связано с тем, что в прошлом году в крае удалось увеличить поток пациентов, идущих на диспансеризацию. Раньше этого не позволял сделать ковид.

Министр не согласился с тезисом одного из участников форума, что в период пандемии были забыты другие заболевания, кроме ковида. «Например, плановую медицинскую помощь наши медучреждения приостанавливали на очень короткий период, при этом медицинская помощь жителям с сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями не прекращалась и оказывалась в полном объёме», — подчеркнул Попов.

Вместе с тем министр признал, что гораздо меньше внимания в поликлиниках было уделено диспансеризации, так как специалисты были заняты оказанием экстренной и неотложной помощи, работе в ковидных госпиталях. «Это и повлияло на снижение вновь выявленных заболеваний. В 2021 году онкопатологий в Алтайском крае было диагностировано на 13% меньше средних ежегодных показателей», — рассказал чиновник.

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Однако сейчас ситуация выравнивается. Как только позволила обстановка, в регионе были возобновлены диспансеризация и профилактические осмотры населения. За четыре месяца текущего года выявлено 3391 злокачественное новообразование, причем 59% из них — на ранних стадиях. В прошлом году за этот же период было диагностировано 3210 злокачественных новообразований, на ранних стадиях — 54,5%, уточнил Попов.

Сейчас краевой Минздрав перенастраивает работу поликлиник. В настоящее время на диспансерном наблюдении находятся 1,2 млн человек, которые нуждаются в постоянном наблюдении врачей. «Наша задача — не упустить ни одного жителя края с хроническими неинфекционными заболеваниями. Фельдшер в ФАПе, участковый терапевт должны знать пациентов высокой группы риска и постоянно контролировать их состояние», — призвал коллег Дмитрий Попов.