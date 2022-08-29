Днем до +30, ночью заморозки: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Как сообщает региональный Гидрометцентр, с 30 августа по 2 сентября в крае ожидается повышенная пожароопасность 4-го класса, а с 31 августа по 2 сентября в Барнауле и Уголовском районе — чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность.

Согласно оценкам синоптиков, в эти дни температура приблизится к отметке в +30 градусов. Кроме того, опасности пожарам добавит и порывистый ветер — 2-7 м/c, с порывами до 12-14 м/c. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

При этом ночами местами ожидаются заморозки — в ночь на 30 августа температура местами может опустится до -1 градуса в травостое и до +1 градуса в предгорьях.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю призвали жителей региона соблюдать осторожность при обращении с огнем, не жечь мусор, не разводить костры и не бросать окурки на землю.