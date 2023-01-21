До -25 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 января

Местами по югу пройдёт небольшой снег

21 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -12 до -17 градусов ожидается в Алтайском крае днём 21 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по северу края будет холоднее – от -20 до -25 градусов.

Преимущественно без осадков, местами по югу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -22 до -24 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 3-8 м/с.