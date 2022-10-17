До конца октября в Бийске назначат конкурс на должность мэра

В гордуме Бийска на грядущей сессии 27 октября рассмотрят вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Как сообщает «Бийский рабочий», в документе, который должны принять депутаты, также отразят сроки проведения конкурса.

Напомним, что срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает в декабре 2022 года. Ранее депутаты неудовлетворительно оценили его работу, в том числе из-за провала с ремонтом дворов и городских территорий, а также за зимний коллапс на дорогах — мэр тогда заявлял, что собирается уйти в отставку, но после разговора с губернатором и поддержки со стороны бийчан в социальных сетях решил остаться в должности.

Отметим, что мэра в наукограде будут выбирать, как и в предыдущие годы, решением депутатского корпуса. Сам Студеникин ещё не дал ясно понять, будет ли он претендовать за это место снова, однако подчеркнул, что выступает за прямые выборы.