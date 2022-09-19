Дочь Василия Шукшина Мария раскритиковала Пугачеву за просьбу включить ее в список иноагентов

Российская актриса Мария Шукшина высказалась о заявлении певицы Аллы Пугачёвой, которая попросила включить её в список иноагентов. В своём Telegram-канале она высказала мнение, что звезда эстрады ведёт себя вызывающе, поскольку чувствует свою безнаказанность.

«С чего Пугачёва решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?» — заявила Шукшина, отметив, что военнослужащие «сражаются за Родину».

Также она отметила, что никто на линии фронта не считает цели спецоперации «иллюзорными», в отличие от Пугачёвой и её коллег по цеху, которые сбежали за границу.

«Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам её жалость не нужна. Они гораздо выше её и морально, и духовно», — считает актриса.

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Происшествия «Солидарна с мужем». Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за Максимом Галкиным*

Напомним, что накануне Минюст признал иноагентом Максима Галкина — в ведомстве сообщили, что комик занимается политической деятельностью и получает деньги от Украины. После этого Пугачёва обратилась к ведомству с просьбой включить её в список вслед за мужем.