Дочь Василия Шукшина Мария раскритиковала Пугачеву за просьбу включить ее в список иноагентов
Актриса отметила, что на линии фронта никто не считает цели спецоперации «иллюзорными», в отличие от Пугачёвой и её коллег по цеху, которые сбежали за границу
Российская актриса Мария Шукшина высказалась о заявлении певицы Аллы Пугачёвой, которая попросила включить её в список иноагентов. В своём Telegram-канале она высказала мнение, что звезда эстрады ведёт себя вызывающе, поскольку чувствует свою безнаказанность.
«С чего Пугачёва решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?» — заявила Шукшина, отметив, что военнослужащие «сражаются за Родину».
Также она отметила, что никто на линии фронта не считает цели спецоперации «иллюзорными», в отличие от Пугачёвой и её коллег по цеху, которые сбежали за границу.
«Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам её жалость не нужна. Они гораздо выше её и морально, и духовно», — считает актриса.
«Солидарна с мужем». Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за Максимом Галкиным*
Напомним, что накануне Минюст признал иноагентом Максима Галкина — в ведомстве сообщили, что комик занимается политической деятельностью и получает деньги от Украины. После этого Пугачёва обратилась к ведомству с просьбой включить её в список вслед за мужем.