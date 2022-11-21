«Страшно жить». Что происходит в аварийном доме в Барнауле, который трещина «разделила» пополам

Огромная трещина буквально разделила аварийный дом на Смирнова, 77д, в Барнауле на две половины. Здание заваливается и может рухнуть в ближайшее время, уверены горожане. При этом в доме всё ещё живут люди, а сроков расселения у него нет. Об этом корреспонденту amic.ru рассказал хозяин одной из квартир.

Страшно жить

Константин — один из жильцов аварийного дома на ул. Смирнова, 77д. Правда, уже совсем скоро он собирается съехать: мужчина получил компенсацию и покупает себе новое жильё. Однако его соседи в доме всё ещё остаются. По словам Константина, в доме заселены около 10 квартир, в которых проживают в том числе и дети.

Мужчина рассказывает, что объект признали аварийным ещё в 2018 году. И с каждым годом он всё сильнее разрушается и наклоняется. А две недели назад жители увидели трещину шириной несколько сантиметров, которая идёт от крыши до фундамента и буквально делит дом на две части. Ситуация напоминает фильм «Дурак» режиссёра Юрия Быкова, в центре сюжета которого также был разваливающийся дом с огромной трещиной. Власти Барнаула о проблеме знают и пытаются её решить, однако особого эффекта жильцы не видят.

«На прошлой неделе, когда здесь трещина появилась, приехала комиссия. В квартире поставили распорки. Но такое ощущение, что благодаря им дом ещё сильнее „поехал“», — говорит Константин.

По мнению мужчины, проблемы в доме начались из-за частых порывов канализации.



«У нас правый угол здания долго замывало, там канализацию прорывало несколько раз, в доме стояла вода, всё сгнивало. Мы звонили, никто ничего долго не делал, только потом приехали рабочие. Труба текла, пока сосед-сварщик самостоятельно её не заварил. До этого месяц не могли ничего добиться. Фундамент треснул, пролёт из-за трещины повело, там смотреть вообще страшно. Под домом болото. Почему его и повело вниз. Сейчас же, глядя на всё это, страшно жить», — отметил Константин.

Мужчина признаётся, что он с опаской заходит в свою квартиру: кажется, что дом развалится со дня на день.

Дом на ул. Смирнова, 77д / Фото: Екатерина Смолихина

Без сроков расселения

По словам Константина, в начале года даже прокуратура торопила жильцов дома как можно быстрее идти в суды и добиваться компенсации, чтобы переехать. Владельцы пяти квартир подали иски в суд, их удовлетворили. Четыре квартиры уже стоят пустые и запертые.

А вот ждать расселения можно долго. В мэрии Барнаула amic.ru рассказали, что дом не попал ни в одну программу переселения — ни в краевую, ни в федеральную, поэтому сроков расселения у него нет. По словам Константина, жильцам чиновники говорили, что сносить дом будут не раньше 2025 года.

В администрации города также посоветовали людям либо переехать в маневренный фонд, либо идти в суд за компенсацией. Однако компенсация устраивает не всех: дело в том, что дом на Смирнова, 77д, является общежитием. Это несколько комнат в секции, общие душевые и санузлы (их состояние — повод хвататься за голову и вспомнить фильмы ужасов, — прим. автора). А общие площади в сумму компенсации не входят. Компенсация считается только по размеру жилой комнаты, отмечает Константин. Соответственно, на выплаченную сумму купить новое жильё очень сложно.

В то же время мужчина считает, что другого выхода у людей просто нет и рано или поздно все жильцы аварийного дома согласятся на компенсации, потому что оставаться дальше в доме, который со дня на день рухнет, просто опасно для жизни.

Дом на ул. Смирнова, 77д / Фото: Екатерина Смолихина



«Незаметная» трещина

Трещина, которая перепугала жителей, появилась в доме в ночь на 13 ноября, сообщил «Толк». В здании установили поддерживающие балки и вызвали Единую диспетчерскую службу Барнаула.

Со ссылкой на администрацию краевой столицы издание сообщает, что 13 ноября дом осмотрела специальная комиссия, которая не выявила угрозы обрушения. В состав комиссии входили ответственные дежурные по городу, представители администрации Октябрьского района, специалисты управления по делам ГОЧС и комитета ЖКХ Барнаула. В мэрии уточнили, что трещина была и раньше, но менее заметна.

Аварийный дом обслуживает УК «Старый Барнаул», а мониторинг строительных конструкций осуществляет компания «АктивПроект» из Иванова. С 1 по 31 октября эта организация проверяла здания и «не выявила отрицательной динамики развития дефектов».

Также, по информации властей, после того как стало известно о появлении трещины, на осмотр дома выезжала специальная комиссия, в числе которой были представители специализированной компании «Земстройпроект». Специалисты обследовали строительные конструкции и не выявили «угрозы обрушения строительных конструкций».

Во время проверки трещины обнаружили на потолке и возле окна в квартире № 13, а также в квартире № 29. Компания УК «Старый Барнаул» в квартире № 13 установила «раскрепление межэтажного покрытия и оконной перемычки», а также сигнальные маяки на трещины в несущих конструкциях в квартирах № 13 и № 29 и местах общего пользования.

По данным администрации города, дом признали аварийным 18 января 2018 года. В здании 32 квартиры, в них зарегистрировано 33 человека. На 13 ноября 2022 года по решениям судов собственникам семи помещений выплачено 9,8 млн рублей.

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