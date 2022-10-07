Можно ли объехать пробки в Барнауле и правда ли, что камеры фотофиксации нарушений осложняют ситуацию?

Автомобилей на дорогах Барнаула с приходом осени значительно прибавилось. Количество маршрутов, которые были труднопроходимыми и до закрытия путепровода на Новом рынке, ещё увеличилось, и город встал в многокилометровых пробках. Не желая тратить в них время, жители краевой столицы ищут варианты объезда. Есть ли сейчас возможность добраться из Индустриального района в центр чуть быстрее и какие факторы, помимо закрытого моста, осложняют ситуацию с заторами на дорогах, amic.ru рассказал генеральный директор ООО «Страховой аварком» Владимир Паршуков.

Как сейчас можно попасть в центр Барнаула?

Помимо Павловского тракта, проспекта Калинина и полузакрытого проспекта Ленина, в центр ведут ещё несколько маршрутов. Так, с шоссе Ленточный бор водители могут добраться двумя способами. Одни сворачивают на улицу Кутузова, а с неё — на Челюскинцев. Другие продолжают движение по Ленточному бору и с него попадают на Змеиногорский тракт.

Те, кто живёт в посёлке Силикатном, во Власихе, Октябрьском, могут проехать через улицу Новосибирскую, с неё свернуть на Весеннюю, далее уйти на посёлок Южный и уже оттуда по Змеиногорскому тракту попасть в центр.

Ещё одна дорога проходит через «Арсенал» (на проспекте Ленина). Через его территорию можно проехать на улицу Кулагина, но там зачастую охранники стали закрывать ворота, рассказывает Владимир Паршуков.

Поблизости проходит ещё один маршрут. Попасть на него можно с проспекта Ленина, если повернуть перед ТЦ «Империя», далее уйти направо через железнодорожные пути по улице Карагандинской, а с неё — на Калинина.

Но как бы ни были хороши эти варианты, мы с вами знаем — теперь и там пробки. Подтверждает это и Владимир Паршуков.

«Мы готовимся активно к зиме, чтобы комиссары могли оперативно приехать на место ДТП. Все они знают короткие дорожки: как, что и где объехать. Но сейчас основных объездов, которые бы позволили миновать главные пробки, просто не существует. Этими маршрутами до недавнего времени можно было сократить время пути. Вчера и позавчера пробовал доехать до центра со всех сторон, но каждый раз въезжаешь в пробку. Что на Калинина, что на Змеиногорском тракте. Пытался ехать даже через Канатный, но и там всё стоит колом», — говорит Владимир Паршуков.

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Дополнительные факторы

Куда серьёзнее эта проблема будет зимой, отмечает эксперт. Во-первых, сузится ширина проезжей части примерно на 0,4 метра с каждой стороны от обочины. Поэтому пропускная способность станет ещё ниже. Во-вторых, вырастет количество ДТП на дорогах. Происходит это из-за несоблюдения дистанции в потоке, а также на светофорах, оборудованных камерами фото- и видеофиксации, говорит Владимир Паршуков. Сейчас от них больше вреда, чем пользы, считает он.

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«Народ уже знает, что такое штраф через камеру. Поэтому только зелёный заморгал, люди начинают резко давить на тормоз и встают колом. Водитель автомобиля, который двигается следом, думает, что предыдущая машина проедет, и он либо остановится, либо проскочит за ним. А в итоге получается ДТП. В такой ситуации на сухой дороге ещё можно успеть затормозить. В гололёд это сделать куда сложнее», — объясняет автоэксперт.

Владимир отмечает, что часть штрафов связана с недоработкой Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Камера должна срабатывать, «когда зелёный резко потух и резко загорелся жёлтый», объясняет эксперт. Но на практике людям штрафы приходят даже за движение на моргающий зелёный, говорит собеседник агентства.

«Так быть не должно. В принципе две-три машины могут успеть проскочить, когда зелёный моргает. Я согласен, что водители где-то лезли внаглую, где-то маленько нарушали, но хотя бы не было таких страшных пробок. А сейчас практика показала, что из-за камер пробок стало только больше. Можно посмотреть, сколько машин проезжают на зелёный сигнал светофора через перекрёсток с камерой и сколько через близлежащий, где её нет», — предлагает Паршуков.

Влияет на аварийность и культура вождения. По наблюдениям Владимира, который каждый день выезжает на ДТП, неуважение на дорогах — главная причина пробок на дорогах. Много аварий происходит при перестраивании авто из одного ряда в другой. Все опаздывают, нервы водителей зачастую накалены до предела. Некоторые такие поездки даже заканчиваются потасовками.

«Один перестраивается, другой не даёт ему этого сделать. Бывает, что не каждый может справиться с эмоциями и в качестве мести таранит автомобиль обидчика. Или выскакивает из своей машины и начинает тарабанить ладошками по капоту или стёклам чужого транспортного средства. А в итоге из-за таких разборок пробка становится ещё больше», — рассказывает случаи из практики аварийного комиссариата Владимир.

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Большая часть водителей «зависают в телефоне» и не следят за ситуацией на дороге. Другие останавливаются за 25-30 метров до предыдущей машины, хотя на этом участке могли бы войти ещё два-три транспортных средства. Но водитель держит это расстояние.

«И пробка становится ещё больше, потому что машины с примыкающей дороги не могут встроиться в поток. Либо они выезжают на перекрёсток, когда уже есть затор, перегораживая движение по главной дороге. Как следствие, на новый зелёный сигнал светофора машины, которые двигаются в противоположном направлении по главной дороге, тоже встают в пробку. Так делать нельзя. Если мы не научимся культуре вождения, эта зима для нас станет очень сложной», — объясняет Паршуков.

Напомним, работы по реконструкции путепровода на проспекте Ленина завершатся к концу 2023 года. Общая стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Средства будут выделены в качестве кредитов региону под 3% годовых. Ремонт моста был необходим: ему 70 лет и он находится в аварийном состоянии.